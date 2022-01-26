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Ukrainian Fashion Week отмечает 25-летие: объявили программу показов сезона FW22−23

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Ukrainian Fashion Week отмечает 25 лет. Он был основан в 1997 году и стал первой Неделей моды не только в постсоветских странах, но и Центральной Европы.

С 3 по 6 февраля состоится сезон показов коллекций FW22-23. Он станет 50-м в истории UFW и пройдет в формате phygital. В рамках Недели моды за все время провели более 1,6 тыс. показов, а свои коллекции представили более 400 брендов.

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"25 лет Ukrainian Fashion Week – это не просто 25-летняя история одной компании. Это история украинских дизайнеров, которых однажды объединила наша идея сделать свою страну модной. Создать в стране новую индустрию, которая важна как для экономики страны, так и для развития ее культуры. Индустрию, представляющая Украину мира как страну талантливых людей, новых технологий, конструктивного партнерства.

Сегодня нашими приоритетами являются sustainability, диджитализация, разнообразие и инклюзивность. Именно на них сейчас строится украинская и мировая fashion-индустрия", – комментирует глава UFW Ирина Данилевская.

Оргкомитет UFW представил полную программу фешн-ивента.

Автор: UFW
  Оргкомитет UFW представил полную программу фешн-ивента
Оргкомитет UFW представил полную программу фешн-ивента

Приобщиться к модным показам можно будет через онлайн-трансляции на медиа-сервисе Megogo и диджитал-платформах UFW.

В прошлом году впервые за 24 года Неделя моды прошла без зрителей. Показы бесплатно транслировали в интернете.

Дизайнер София Русинович представила коллекцию в спортивном стиле. Преобладает одежда свободного покроя черных, зеленых, белых и фиолетовых цветов. Украшена люминесцентной тканью.

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