Модно и тепло: собрали 18 идей для ежедневного образа зимой

Фэшн-блогеры и инфлюэнсеры пытаются доказать на собственном примере в сети, что зимой можно одеваться стильно и комфортно.

Cтилистка Яна Лунькова делится в Instagram трендовыми вариантами зимних аутфитов. Она опубликовала 18 модных идей для вдохновения.

Блогер советует миксовать экошубу, брюки и сапоги на плоской подошве. Также удачным решением будет сочетание пальто, свитера и брюк. Или можно заменить пальто на трендовый пуховик.

Не менее актуальным будет образ, который будет состоять из дубленки, джинсов и сапог на плоской подошве. Спортивный костюм в сочетании с дубленкой или пуховиком тоже будет выглядеть стильно. А если хочется добавить романтики в образ, выберите миди-платье с пальто или длинным пуховиком.

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Фото: instagram.com/lunkova_yana

Стилисты и дизайнеры уверяют, что экошубы не потеряют актуальности в ближайшие пять - семь лет. А с каждым годом все большее количество брендов отказываются от использования натурального меха в коллекциях.