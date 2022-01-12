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среда, 12 января 2022 17:01

Модно и тепло: собрали 18 идей для ежедневного образа зимой
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Фэшн-блогеры и инфлюэнсеры пытаются доказать на собственном примере в сети, что зимой можно одеваться стильно и комфортно.

Cтилистка Яна Лунькова делится в Instagram трендовыми вариантами зимних аутфитов. Она опубликовала 18 модных идей для вдохновения.

Блогер советует миксовать экошубу, брюки и сапоги на плоской подошве. Также удачным решением будет сочетание пальто, свитера и брюк. Или можно заменить пальто на трендовый пуховик.

Не менее актуальным будет образ, который будет состоять из дубленки, джинсов и сапог на плоской подошве. Спортивный костюм в сочетании с дубленкой или пуховиком тоже будет выглядеть стильно. А если хочется добавить романтики в образ, выберите миди-платье с пальто или длинным пуховиком.

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Блогер советует миксовать эко-шубу, брюки и сапоги на плоской подошве
Фото: instagram.com/lunkova_yana
Удачным решением будет сочетание пальто, свитера и брюк
Можно заменить пальто трендовым пуховиком
Не менее актуальным будет образ, состоящий из дубленки, джинсов и сапог на плоской подошве
Спортивный костюм в сочетании с дубленкой или пуховиком тоже будет выглядеть стильно

Стилисты и дизайнеры уверяют, что экошубы не потеряют актуальности в ближайшие пять - семь лет. А с каждым годом все большее количество брендов отказываются от использования натурального меха в коллекциях.

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