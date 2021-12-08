Образы на всякий случай: показали семь трендовых сочетаний с эко-шубой

Стилисты и дизайнеры уверяют, что эко-шубы не потеряют актуальности в ближайшие 5-7 лет. А с каждым годом все большее количество брендов отказываются от использования натурального меха в коллекциях.

Зимой стоит учитывать не только стиль и тренды, но и позаботиться о комфорте и тепле. Стилистка Яна Лунькова поделилась в Instagram-блоге, какие можно создать образы с трендовой эко-шубой.

Фешн-эксперт показала семь вариантов, с чем и как можно соединить стильную верхнюю одежду.

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Фото: instagram.com/lunkova_yana

Колготки с принтом - удачный вариант для вечерних образов в холодное время года. Фешн-блогеры и инфлюенсеры часто комбинируют их с трендовыми вещами. Но большинство женщин, следящих за модными новинками, с осторожностью относится к принту. Однако стилисты и дизайнеры уверяют: такие колготки удачно впишутся в минималистичный или монохромный образы.