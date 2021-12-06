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понедельник, 06 декабря 2021 18:06

С чем комбинировать колготки с принтом: показываем 11 стильных образов
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Колготки с принтом – удачный вариант для вечерних образов в холодное время года. Фешн-блогеры и инфлюенсеры часто комбинируют их с трендовыми вещами.

Но большинство женщин, которые следят за модными новинками, с осторожностью относится к принту. Однако стилисты и дизайнеры уверяют: такие колготки удачно впишутся в минималистичный или монохромный образы.

В материале Gazeta.ua узнаете, как и с чем совмещать колготки с принтом, чтобы выглядеть стильно.

Принтованные колготы можно надевать на свидание, корпоратив или другое мероприятие для романтического образа. Если на них есть цветные детали, можно подобрать аксессуары (например, сумку или головной убор) в тон этим деталям.

Трикотажный костюм, состоящий из юбки и кофточки, можно дополнить теплыми колготами. Такой уютный наряд удачно подойдет для офиса, кино или на прогулку.

Полупрозрачные колготки с логотипом модного бренда следует соединить с мини-платьем с длинным рукавом. А для офисного образа – можно всего лишь сменить на более теплые колготы.

Cтилисты и дизайнеры уверяют: такие колготки удачно впишутся в минималистичный или монохромный образы
Фото: коллаж Gazeta.ua
Принтованные колготы можно одевать на свидание, корпоратив или другое мероприятие для романтического образа
Полупрозрачные колготки с логотипом модного бренда следует соединить с мини-платьем с длинным рукавом
Платье в бельевом стиле лучше миксовать с полупрозрачными колготками. С принтом или без - по вашему усмотрению
Юбку в бельевом стиле лучше миксовать с полупрозрачными колготками. С принтом или без - по вашему усмотрению

Платье в бельевом стиле лучше миксовать тоже с полупрозрачными колготками. С принтом или без - по вашему усмотрению. Главное, чтобы не было видно швов. Если надеть поверх платья жакет, свитер или кардиган, то следует выбрать колготы средней плотности. То же касается и юбки в бельевом стиле.

Откровенное мини-платье будет выглядеть актуально в сочетании с черными полупрозрачными колготами с ненавязчивым принтом. Если же к такому наряду добавить свитер, то можно выбрать колготы средней плотности.

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Для праздничного образа с кожаными бермудами или юбкой можно надеть как принтованные колготы, так и обычные.

Черные колготы - не панацея. Как сказал дизайнер Андре Тан, в сочетании черных колгот и всех вещей в гардеробе - нельзя выходить из дома. А вот цветные колготки и колготки с принтами - хит сезона. Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, коса полоска на микрофибре или просто яркая пара - вариантов множество.

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