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понедельник, 24 января 2022 16:37

Заменить пояс и выбрать базовую модель: как исправить самые распространенные ошибки в образе с шубой
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Стилистка Анастасия Михайлова подготовила большой пост о самых распространенных ошибках в образе с шубой и как их можно исправить.

Фэшн-блогер отметила, что шуба – это достаточно объемная верхняя одежда. Если надеть верх и низ в одном цвете, можно дополнительно вытянуть силуэт. Этим она поделилась в Instagram.

Если добавляете в образ шарф, то надевайте его так, чтобы создать вертикаль. Так будете выглядеть гармонично. Уравновешивают силуэт прилегающие сапожки или ботфорты на каблуке.

Если надеть верх и низ в одном цвете, то можно дополнительно вытянуть силуэт
Фото: instagram.com/mihi_style
Если прибавляете к образу шарф, то надевайте его так, чтобы создать вертикаль
Уравновесят силуэт прилегающие сапожки или ботфорты на каблуке
Стилистка Анастасия Михайлова подготовила большой пост о самых распространенных ошибках в образе с шубой
Пояс від шуби найчастіше створює об'єм, а не талію

Пояс от шубы чаще всего создает объем, а не талию. Комбинированный пояс в тон поможет сделать вас стройнее.

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Юбка или платье должны быть длиннее верхней одежды не более чем на 10-15 см. Из головных уборов лучше подойдут панамы, платки, шапки бини, с отворотом или без. Панаму лучше выбрать с полями средней ширины. А из сумок следует отдать предпочтение моделям среднего размера.

Стилистка советует выбирать базовый вариант шубы, ведь с ним легче подготовить образ. Чем длиннее мех, тем полнее будете выглядеть в такой шубе, а чем глубже вырез, тем силуэт будет казаться "стройнее".

Стилисты и дизайнеры уверяют, что эко-шубы не утратят свою актуальность в ближайшие 5-7 лет. И с каждым годом все большее количество брендов отказываются от использования натурального меха в коллекциях.

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