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вторник, 25 января 2022 14:22

Финалиста нацотбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали. Его заменит ветеран АТО
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Среди финалистов национального отбора на Евровидение-2022 произошла замена. Одного из участников дисквалифицировали из-за нарушения правил.

Оргкомитет нацотбора решил прекратить участие певца Laud. Причиной стало то, что его песню Head Under Water, с которой ему предстояло бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе, выпустили еще в 2018 году. Это нарушение правил. Сингл обнародовал на своем YouTube канале голландский автор песни Даниель Ботинг еще три года тому назад, по информации оргкомитета.

Исполнитель не согласен с таким решением, о чем и заявил в Instagram. Утверждал, что тогда песню представили в "сыром" варианте.

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"С 2018 года песня прошла значительную обработку, у нее появились новые формы, аранжировки. Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года в моем втором сольном альбоме Dual", - объяснил Laud.

Место артиста займет Barleben, настоящее имя Александр Барлебен. Он будет выступать на национальном отборе с песней Hear My Words.

Евровидение-2022 состоится в итальянском Турине. Полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая, финал – 14 мая
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Оргкомитет нацотбора Евровидения дисквалифицировал исполнителя Laud из-за нарушения правил
Место Laud займет исполнитель Barleben
Место Laud займет исполнитель Barleben
24 января во время пресс-конференции назвали имена финалистов национального отбора на Евровидение-2022

Барлебен родом из города Новоград-Волынский Житомирской области. Был капитаном СБУ, когда началась российская агрессия против Украины. В 2015-2016 годах помогал журналистам добираться до позиций украинских военных. Профессионально занимается вокалом три года. Поет в жанре соул.

Также 25 января объявили, что Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала Евровидения-2022.

Автор: instagram.com/suspilne.eurovision
  Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала Евровидения-2022
Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала Евровидения-2022

24 января во время пресс-конференции назвали имена финалистов национального отбора на Евровидение-2022.

Список исполнителей, которые будут бороться за возможность представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в радиохабе Академии общественного вещания.

Ведущей нацотбора будет Маша Ефросинина, а с артистами за сценой будет общаться Тимур Мирошниченко.

Финал нацотбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета.

66-й песенный конкурс состоится в Турине в Италии. Полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая, финал - 14 мая.

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Дата
25
января

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