Определили восьмерку финалистов нацотбора на Евровидение-2022

24 января во время пресс-конференции назвали имена финалистов национального отбора на Евровидение-2022.
Список исполнителей, которые будут бороться за возможность представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в радиохабе Академии общественного вещания.
Итак, восемь финалистов нацотбора Евровидения-2022:
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Alina Pash – "Тіні забутих предків";
Cloudless – All be alright;
Kalush Orchestra – Stefania;
Laud – Head Under Water;
Michael Soul – Demons;
Our Atlantic – "Моя Любов";
Roxolana – GIRLZZZZ;
Wellboy – Nozzy Bossy.
Ведущей нацотбора будет Маша Ефросинина, а с артистами вне сцены будет общаться Тимур Мирошниченко.
Финал нацотбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета.
66-й песенный конкурс состоится в Турине в Италии. Полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая, финал - 14 мая.
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