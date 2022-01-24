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понедельник, 24 января 2022 14:02

Определили восьмерку финалистов нацотбора на Евровидение-2022

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24 января во время пресс-конференции назвали имена финалистов национального отбора на Евровидение-2022.

Список исполнителей, которые будут бороться за возможность представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в радиохабе Академии общественного вещания.

Итак, восемь финалистов нацотбора Евровидения-2022:

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Alina Pash – "Тіні забутих предків";

Cloudless – All be alright;

Kalush Orchestra – Stefania;

Laud – Head Under Water;

Michael Soul – Demons;

Our Atlantic – "Моя Любов";

Roxolana – GIRLZZZZ;

Wellboy – Nozzy Bossy.

Автор: facebook.com/suspilne.eurovision
  Объявили восемь финалистов нацотбора на Евровидение-2022
Объявили восемь финалистов нацотбора на Евровидение-2022

Ведущей нацотбора будет Маша Ефросинина, а с артистами вне сцены будет общаться Тимур Мирошниченко.

Финал нацотбора Евровидения-2022 состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств Национального авиационного университета.

66-й песенный конкурс состоится в Турине в Италии. Полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая, финал - 14 мая.

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