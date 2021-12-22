Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году

Чтобы не повторить звездные модные ошибки, стоит обратить внимание на неудачные образы знаменитостей. Актрисы, модели и певицы настолько хотели эпатировать публику, что перестарались.

Gazeta.ua собрала самые удивительные наряды звезд, в которых они появлялись на красных дорожках в 2021 году.

Автор: коллаж Gazeta.ua Американская певица Ashanti, модель и дочь баскетболиста Коби Брайанта Наталья и звезда "Короны" Эмма Корин решили удивить публику нарядами

В частности, певица Ashanti выбрала дерзкое платье, неудачно подчеркнувшее фигуру. Слишком много обнаженных частей тела иногда выглядит стильно. Но здесь важно не переборщить.

Британская актриса Эмма Корин, прославившаяся после участия в сериале "Корона", появилась на 73-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми-2021" в бежевом платье без бретелек. Дополнила образ перчатками и неудачно подобранным головным убором, напоминающим шапочку для плавания.

Странным фасоном поразила американская модель Наталья Брайант. Дочь баскетболиста Коби Брайанта для фэшн-мероприятия The Met Gala выбрала платье в виде надутого шара. Необычности добавили разноцветные блестки, которыми украшен наряд, и шлейф.

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В разноцветном платье появилась и рэпер Doja Cat. В удивительном образе она выступала во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Фото: Reuters

Британское информагентство Reuters подводит итоги и публикует эффектные фотографии, сделанные в 2021 году. Фотографы, в частности, поймали ошеломляющие кадры на модных подиумах и премьерных показах.