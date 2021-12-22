 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский не станет приговором Порошенко" - Рыбачук
"Зеленский не станет приговором Порошенко" - Рыбачук
Просмотров: 927
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Просмотров: 1611
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1071
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1449
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 441
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2790
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
12
7
5
9
10
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
Антитрендово: стилист показала наряды, которые не стоит надевать на Новый год
Антитрендово: стилист показала наряды, которые не стоит надевать на Новый год
Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Видео
Все видео
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1377
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 954
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1872
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 декабря 2021
Просмотров: 306
Новорічні дива
"Син планує встановити в кімнаті камеру, щоб засікти Святого Миколая. Хоче побачити його на власні очі. Як викрутитися, щоб дитина не розчарувалася?" ...
четверг, 30 декабря 2021 10:33

Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
12

  Комментировать

Чтобы не повторить звездные модные ошибки, стоит обратить внимание на неудачные образы знаменитостей. Актрисы, модели и певицы настолько хотели эпатировать публику, что перестарались.

Gazeta.ua собрала самые удивительные наряды звезд, в которых они появлялись на красных дорожках в 2021 году.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Американская певица Ashanti, модель и дочь баскетболиста Коби Брайанта Наталья и звезда "Короны" Эмма Корин решили удивить публику нарядами
Американская певица Ashanti, модель и дочь баскетболиста Коби Брайанта Наталья и звезда "Короны" Эмма Корин решили удивить публику нарядами

В частности, певица Ashanti выбрала дерзкое платье, неудачно подчеркнувшее фигуру. Слишком много обнаженных частей тела иногда выглядит стильно. Но здесь важно не переборщить.

Британская актриса Эмма Корин, прославившаяся после участия в сериале "Корона", появилась на 73-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми-2021" в бежевом платье без бретелек. Дополнила образ перчатками и неудачно подобранным головным убором, напоминающим шапочку для плавания.

Странным фасоном поразила американская модель Наталья Брайант. Дочь баскетболиста Коби Брайанта для фэшн-мероприятия The Met Gala выбрала платье в виде надутого шара. Необычности добавили разноцветные блестки, которыми украшен наряд, и шлейф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей

В разноцветном платье появилась и рэпер Doja Cat. В удивительном образе она выступала во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Звезда "Короны" Эмма Корин на 73-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми-2021"
Фото: Reuters
Американская певица Ashanti на красной дорожке церемонии награждения MTV Video Music Awards
Американская певица Билли Айлиш на красной дорожке MTV Video Music Awards
Американская блогер и певица Белла Порч на красной дорожке MTV Video Music Awards
Британская актриса и певица Синтия Эриво на Венецианском кинофестивале

Британское информагентство Reuters подводит итоги и публикует эффектные фотографии, сделанные в 2021 году. Фотографы, в частности, поймали ошеломляющие кадры на модных подиумах и премьерных показах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 17010
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 9675
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 8712
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения Просмотров: 8199
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 7362
Мода
Антитрендово: стилист показала наряды, которые не стоит надевать на Новый год
Антитрендово: стилист показала наряды, которые не стоит надевать на Новый год
7
 Просмотров: 1125
Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
Трендовые образы для Нового года: демонстрируем 15 идей для вдохновения
5
 Просмотров: 486
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
Дорожные, плетеные и асимметричные: девять сумок, которые будут трендовыми в 2022 году
9
 Просмотров: 918
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
10
 Просмотров: 1872
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
Vogue назвал самых стильных в 2021 году: эффектные фото знаменитостей
12
 Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
21
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
5
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
4
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 28
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть