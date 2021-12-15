В религиозной одежде и возле Эйфелевой башни: показали самые яркие фото из фэшн-индустрии за 2021-й

Британское информагентство Reuters подводит итоги и публикует эффектные фотографии, сделанные в 2021 году.

Фотографы, в частности, поймали ошеломляющие кадры на модных подиумах и премьерных показах.

Gazeta.ua показывает лучшие снимки из мира моды, собранные в Reuters.

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Фото: Reuters

Фотографы британского информагентства Reuters сделали множество ярких снимков в этом году. Музыкальные и кинопремьеры, эмоциональные выступления и позирование на красных дорожках тоже не оставили без внимания.