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среда, 15 декабря 2021 19:25

В религиозной одежде и возле Эйфелевой башни: показали самые яркие фото из фэшн-индустрии за 2021-й
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Британское информагентство Reuters подводит итоги и публикует эффектные фотографии, сделанные в 2021 году.

Фотографы, в частности, поймали ошеломляющие кадры на модных подиумах и премьерных показах.

Gazeta.ua показывает лучшие снимки из мира моды, собранные в Reuters.

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Модель представляет коллекцию дизайнера Энтони Ваккарелло на показе весна-лето 2022 для Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Шоу проходило перед Эйфелевой башней
Фото: Reuters
Модели представляют коллекцию Versace осень-зима 2021-2022 на Неделе моды в Милане
Модели представляют коллекцию дизайнера Мэтью Уильямса в рамках его показа весна-лето 2022 для Givenchy во время Недели моды в Париже. Кстати, в красном наряде - киевская модель Кристина Пономарь
Модель потеряла сознание перед началом мероприятия, на котором демонстрировали традиционные костюмы мантилии, созданные разными дизайнерами, в Севилье, Испания. Другие участницы показа пытаются привести ее в чувство
Модель Белла Хадид позирует на 74-м Каннском кинофестивале

Фотографы британского информагентства Reuters сделали множество ярких снимков в этом году. Музыкальные и кинопремьеры, эмоциональные выступления и позирование на красных дорожках тоже не оставили без внимания.

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Дата
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