Клуни с женой и освобождение Спирс: собрали самые эффектные фото из мира шоу-бизнеса за 2021-й

Фотографы британского информагентства Reuters сделали множество ярких снимков в этом году. Музыкальные и кинопремьеры, эмоциональные выступления и позирование на красных дорожках тоже не оставили без внимания.

В частности, сфотографировали голливудских пар за поцелуями, эмоции во время награждения премиями и эффектные образы.

В фотоподборке Gazeta.ua показывает лучшие кадры из мира шоу-бизнеса за 2021 год, отобранные информагентством.

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Фото: Reuters

Также Reuters собирало самые удивительные фото года. Среди них - Папа Римский со Спайдерменом, синие псы и полет коровы.