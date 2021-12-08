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среда, 08 декабря 2021 17:37

Клуни с женой и освобождение Спирс: собрали самые эффектные фото из мира шоу-бизнеса за 2021-й
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Фотографы британского информагентства Reuters сделали множество ярких снимков в этом году. Музыкальные и кинопремьеры, эмоциональные выступления и позирование на красных дорожках тоже не оставили без внимания.

В частности, сфотографировали голливудских пар за поцелуями, эмоции во время награждения премиями и эффектные образы.

В фотоподборке Gazeta.ua показывает лучшие кадры из мира шоу-бизнеса за 2021 год, отобранные информагентством.

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Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек позируют перед премьерным показом фильма "Последняя дуэль" на 78-м Венецианском кинофестивале
Фото: Reuters
The Weeknd выступает во время паузы Super Bowl LV в Тампе, штат Флорида
Британский актер Дэниел Крейг позирует во время мировой премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, Британия
Поклонники поп-певицы Бритни Спирс празднуют ее освобождение от опеки отца у здания суда Стэнли Моска в день слушания ее дела в Лос-Анджелесе, Калифорния
Американский рэпер Tyler The Creator выступал во время вручения наград BET Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, Калифорния

Также Reuters собирало самые удивительные фото года. Среди них - Папа Римский со Спайдерменом, синие псы и полет коровы.

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08
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