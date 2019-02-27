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среда, 27 февраля 2019 22:46

Модные тенденции, на которые нужно обратить внимание этой весной
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Недавно модные дома презентовали новые коллекции весна-лето 2019. В первую очередь дизайнеры настояли на том, что весна будет разнообразна. Законодатели моды очень много внимания посвятили ярким цветам, всевозможным костюмам, расклешенным блузам и необычным принтам.

О главных тенденциях весенней моды рассказали дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

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Костюмы

Юбка с высокой посадкой, цветочный принт, блестящая молния. Пиджак также может быть с юбкой или брюками, это не имеет значения. Чем больше у вас в гардеробе костюмных вариантов, тем больше вы в тренде.

Автор: Виктория Богдан
  Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой
Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой

Цветочный принт

В тотал-луке с цветочным принтом вы всегда будете оставаться яркой и заметной, не выходя из зоны своего комфорта. Цветы на одежде помогают скорректировать фигуру и подходят, как для рабочей встречи, так и на вечеринку подружки. Этот принт подходит всем девушкам без исключения.

Автор: Виктория Богдан
  Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой
Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой

Оверсайз

Вещи оверсайз есть практически у каждой девушки, ведь они комфортые, минималистичные и стильные. В этом сезоне дизайнерам хотелось сделать больший акцент на пиджаках-оверсайз в сочетании с зауженными брюками. Популярные оттенки как и в прошлом сезоне неизменно остаются в пастельных тонах.

Автор: Виктория Богдан
  Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой
Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой

Яркие сочетания

Насыщенные цветовые решения весной 2019-го не останутся без внимания. Это повод разбавить шкаф и быть всегда в хорошем настроении. Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой.

Автор: Виктория Богдан
  Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой
Одними из актуальных оттенков будут - солнечный желтый, оливковый, ярко-красный, фуксия, небесно-голубой

В 1947 году Кристиан Диор представил в Париже свою первую коллекцию. Она стала контрастом идеологии умеренности и рационального потребления, актуальной в первые послевоенные годы.

Платья с пышными юбками, которые шили из десятков метров роскошной ткани, шокировали и возмущали общественность настолько, что в манекенщиц, которые позировали в Dior на Монмартре, бросали гнилые овощи.

Автор: gazeta.ua
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