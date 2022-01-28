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воскресенье, 30 января 2022 01:45

Для трендового образа: Меган Фокс показала, с чем миксовать главный цвет 2022-го

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Для трендового образа: Меган Фокс показала, с чем миксовать главный цвет 2022-го
Меган Фокс продемонстрировала, как совмещать вещи главного цвета в 2022 году. Фото: instagram.com/meganfox

Американская кинозвезда 35-летняя Меган Фокс продемонстрировала, как следует добавлять вещи главного цвета 2022 года - Very Peri.

Один из оттенков фиолетового американский институт цвета Pantone назвал цветом этого года. Как показывает Фокс в Instagram, лучший способ соединить Very Peri с любым образом – это подобрать аксессуары в этом же оттенке.

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Ее стилистка Мэйв Рэйли именно так и решила сделать. На снимке актриса предстала в топе и широких брюках в тон. Акцентами в аутфите стали сиреневые туфли и сумка в оттенке Very Peri.

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Фокс выходит замуж за 31-летнего Колсона Бейкера. Американский музыкант, выступающий под сценическим именем Machine Gun Kelly, сделал предложение любимой 11 января.

Пара встречалась 1,5 года. Обручились в том месте, где влюбились друг в друга. Для романтического признания Бейкер вместе с британским ювелиром Стивеном Уэбстером создал дизайнерское кольцо.

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