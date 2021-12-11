Ледяной блонд и тягучая карамель: 5 оттенков, в которые следует красить волосы 2022 года.

В следующем году будут модными роскошные и привлекательные оттенки. Колористы уверяют, что одним из таких является теплый каштан – большинство звезд выбирает именно этот цвет.

Каштановый оттенок – универсален и подходит женщинам с любым цветотипом. Красный подтон придает многогранности, пишет Cosmopolitan.

2022 год можно назвать годом шатенок, ведь еще одним трендовым цветом является тягучая карамель. Такой соблазнительный оттенок сделает образ более нежным. А теплый цвет кофе с молоком будет актуален для тех, кто окончательно не может определиться. Такой тон выбирает американская артистка Дженнифер Лопес.

Еще одна американская актриса, чей цвет волос будет в тренде, – Меган Фокс. Полуночная брюнетка – удачный выбор для тех, кто хочет добавить яркости и эффектности.

Фото: instagram.com/parishilton

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Ледяной блонд является еще одним оттенком, который всегда будет выглядеть роскошно и дорого. Также в 2022 году будет в тренде "двойной" блонд - светлая база под мелированием, как у светской львицы Пэрис Хилтон.

Самыми модными светлыми оттенками окраски волос в этом сезоне стали золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розовым переливом. Касаемо темных цветов, то в тренде теплый каштановый, глубокий черный и шоколадный