Золотой, розовый или шоколадный: в какой цвет красить волосы в этом сезоне

Для темного оттенка модны теплый каштановый, глубокий черный и шоколадный. Фото: pixabay

Самыми модными светлыми оттенками окраски волос в этом сезоне стали золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розовым переливом.

Касаемо темных цветов, то в тренде теплий каштановый, глубокий черный и шоколадный, заявила звездний колорист из Лос-Анджелеса Бьянка Хильер, передает Hypebae.

По ее словам, если хочется покрасить волосы в яркий тон, то следует выбрать бледно-розовый, голубой и другие пастельные оттенки.

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Можно совместить несколько темных и светлых оттенков в различных техниках, например мелирование и балаяж.

Для того, чтобы отрастить длинные волосы, нужно регулярно его стричь. Если отрезать хотя бы сантиметр секущихся кончиков каждые 2-3 месяца, то можно предупредить расслоение волоса. После мытья стоит использовать бальзам-ополаскиватель. Если этого не делать, то не только будет отсутствие блеска, но и повышенная ломкость волос.