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вторник, 30 марта 2021 15:08

Ополаскивание холодной водой и шелковая наволочка: 10 beauty-секретов ухода за волосами

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Ополаскивание холодной водой и шелковая наволочка: 10 beauty-секретов ухода за волосами
Полезным для волос является ополаскивание холодной водой. Фото: unsplash

Для того, чтобы отрастить длинные волосы, нужно регулярно его стричь. Если отрезать хотя бы сантиметр секущихся кончиков каждые 2-3 месяца, то можно предупредить расслоение волоса.

После мытья стоит использовать бальзам-ополаскиватель. Если этого не делать, то не только будет отсутствие блеска, но и повышенная ломкость волос, пишет Cosmopolitan.

Волосы не любят частое мытье, ведь это нарушает его ph-баланс. Лучше через раз использовать сухой шампунь. Стоит делать регулярный массаж кожи головы, который улучшит микроциркуляцию и питание волос по всей длине. Для этой процедуры выберите плоскую массажную щетку с тефлоновыми зубцами.

Рацион должен быть насыщен омега-кислотами, которые делают волосы более эластичными. Надо добавить к питанию оливковое масло, авокадо, красную рыбу и семена льна.

Полезным для волос является ополаскивание холодной водой, что не только закрывает кутикулы волоса, а также улучшает кровообращение кожи головы.

Луковицы волос привыкают постоянно находиться в одном положении. Это их ослабляет. Поэтому стоит менять прическу: вместо высокого пучка - распущенные волосы. Время от времени и пробор надо сдвигать на несколько миллиметров в сторону.

Шелковая наволочка наносит волосам меньше механических повреждений, почти не создает трения и статического электричества. Также лучше использовать специальное полотенце для волос из микрофибры. Это волокно лучше впитывает влагу и создает меньше механических повреждений.

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Лучше давать волосам высохнуть самостоятельно, а не пользоваться каждый раз феном.

Химический силикон может заменить масло семян брокколи. Оно является источником естественного блеска и мягкости волос, придает им гладкость при прикосновении, не обременяя и не мешая дышать.

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