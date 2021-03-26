Масло брокколи облегчает расчесывание волос и дает блеск

Для масла характерен приглаживальний эффект, чтобы формировать небольшие локоны и кудри. Фото: pixabay

Химический силикон может заменить масло семян брокколи.

Оно является источником естественного блеска и мягкости волос, придает им гладкость при прикосновении, не обременяя и не мешая дышать, рассказали в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".

Для масла характерен приглаживальний эффект, чтобы формировать небольшие локоны и кудри. Также волосы будут легче расчесываться и не путаться. Они обогатятся витаминами, а кожа получит питание.

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Косметологи заменяют привычные репейное, оливковое, кокосовое масла нектаром брокколи, добавляют в шампуни, маски и бальзамы.

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Если делать маску дома, то правильный ее состав восстановит волосы по всей длине, сделает их эластичными, мягкими и блестящими, препятствует их ломкости и сечению, надежно защитит от негативных внешних факторов окружающей среды.

Для этого необходимо 2 ст. л. жирной сметаны комнатной температуры, 1 ст. л. меда, 1 яичный желток, 1 ч. л. масла семян брокколи, 10 капель витамина Е.

Все компоненты соединить, перемешать до однородного состояния. Маску нанести перед мытьем головы на сухие корни и по всей длине волос, утеплить голову, выдержать 1 ч., смыть маску теплой водой, помыть голову привычным для вас способом.

Использовать ее следует 1 раз в неделю и до 10 процедур.

В процессе окрашивания и мелирования волос дома часто допускают ошибки. Из-за этого волосы портятся, или результат окрашивания некрасивый и некачественный. Одной из ошибок является то, что не делают пробного окрашивания, которое нужно, чтобы проверить, нет ли аллергии на краску. Следует немного раствора нанести на небольшой участок кожи на внутреннем сгибе локтя на 45 мин., а затем смыть и понаблюдать в течение нескольких дней. Также надо попробовать, чтобы убедиться, что подходит цвет.