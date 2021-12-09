Символ перемен: создали главный цвет 2022 года

 
Ексклюзивы
1/5
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 432
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 13680
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3051
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1629
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 315
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 594
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 594
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2484
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2106
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
19
6
7
21
5
Звезды &quot;Секса в большом городе&quot; появились в роскошных образах на премьере продолжения сериала
Звезды "Секса в большом городе" появились в роскошных образах на премьере продолжения сериала
Для обложки: Дженнифер Энистон эффектно позировала в лифчике и шляпе
Для обложки: Дженнифер Энистон эффектно позировала в лифчике и шляпе
Образы на всякий случай: показали семь трендовых сочетаний с эко-шубой
Образы на всякий случай: показали семь трендовых сочетаний с эко-шубой
В стиле 1920-х: как Monatik, дизайнер первой леди и жена Тищенко 100-летие L&#039;Officiel отгуляли
В стиле 1920-х: как Monatik, дизайнер первой леди и жена Тищенко 100-летие L'Officiel отгуляли
От Armani. Николь Кидман очаровала серым нарядом на премьере &quot;Быть Рикардо&quot;
От Armani. Николь Кидман очаровала серым нарядом на премьере "Быть Рикардо"
Видео
Все видео
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3321
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5805
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1287
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3969
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 18
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 17:03

Символ перемен: создали главный цвет 2022 года

  Комментировать
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный цвет в 2022 году. Фото: pantone.com

Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный оттенок 2022 года – PANTONE 17-3938 под названием Very Peri.

По словам вице-президента Лори Прессман, этот "динамический оттенок синего с желтым и фиолетово-красным подтоном" должен стать символом перемен. Исследователи впервые не выбрали готовый цвет, а создали его самостоятельно с помощью цифровых технологий. Об этом сообщили на сайте Pantone.

"Цвет следующего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", - отметила Прессман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорого выглядит одежда в цветах камня - стилист

Главными цветами 2021 года были "глубокий серый" - Ultimate Grey и "яркий желтый" - Illuminating.

В организации сказали, что Pantone 13-0647 Illuminating - это яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, теплый желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. Тогда как Pantone 17-5104 Ultimate Grey символизирует прочные и надежные элементы, чей вид подчеркивает способность выдержать испытание временем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Символ перемен: создали главный цвет 2022 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40025
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 15786
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 13689
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10098
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 Просмотров: 9513
Мода
Звезды "Секса в большом городе" появились в роскошных образах на премьере продолжения сериала
Звезды "Секса в большом городе" появились в роскошных образах на премьере продолжения сериала
19
 Просмотров: 1080
Для обложки: Дженнифер Энистон эффектно позировала в лифчике и шляпе
Для обложки: Дженнифер Энистон эффектно позировала в лифчике и шляпе
6
 Просмотров: 783
Образы на всякий случай: показали семь трендовых сочетаний с эко-шубой
Образы на всякий случай: показали семь трендовых сочетаний с эко-шубой
7
 Просмотров: 711
В стиле 1920-х: как Monatik, дизайнер первой леди и жена Тищенко 100-летие L'Officiel отгуляли
В стиле 1920-х: как Monatik, дизайнер первой леди и жена Тищенко 100-летие L'Officiel отгуляли
21
 Просмотров: 2178
От Armani. Николь Кидман очаровала серым нарядом на премьере "Быть Рикардо"
От Armani. Николь Кидман очаровала серым нарядом на премьере "Быть Рикардо"
5
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
5
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
4
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
2
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
1
Медики должны получать не одноразовые премии, а достойную заработную плату - Марина Порошенко
Голосов: 3240
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть