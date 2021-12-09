Символ перемен: создали главный цвет 2022 года

Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный оттенок 2022 года – PANTONE 17-3938 под названием Very Peri.
По словам вице-президента Лори Прессман, этот "динамический оттенок синего с желтым и фиолетово-красным подтоном" должен стать символом перемен. Исследователи впервые не выбрали готовый цвет, а создали его самостоятельно с помощью цифровых технологий. Об этом сообщили на сайте Pantone.
"Цвет следующего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", - отметила Прессман.
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Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU— PANTONE (@pantone) December 9, 2021
Главными цветами 2021 года были "глубокий серый" - Ultimate Grey и "яркий желтый" - Illuminating.
В организации сказали, что Pantone 13-0647 Illuminating - это яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, теплый желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. Тогда как Pantone 17-5104 Ultimate Grey символизирует прочные и надежные элементы, чей вид подчеркивает способность выдержать испытание временем.
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