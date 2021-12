Символ перемен: создали главный цвет 2022 года

Специалисты американского института цвета Pantone выбрали главный оттенок 2022 года – PANTONE 17-3938 под названием Very Peri.

По словам вице-президента Лори Прессман, этот "динамический оттенок синего с желтым и фиолетово-красным подтоном" должен стать символом перемен. Исследователи впервые не выбрали готовый цвет, а создали его самостоятельно с помощью цифровых технологий. Об этом сообщили на сайте Pantone.

"Цвет следующего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ", - отметила Прессман.

