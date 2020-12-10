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четверг, 10 декабря 2020 10:49

Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года

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Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Два независимых цвета подчеркивают, как разные элементы объединяются, чтобы поддерживать друг друга. Фото: instagram.com/pantone

Выбрали два главных цвета 2021 года. Ими станут "глубокий серый" (Ultimate Grey) и "яркий желтый" (Illuminating).

Такое решение приняли специалисты американского института цвета Pantone.

"Два независимых цвета подчеркивают, как разные элементы объединяются, чтобы поддерживать друг друга, что лучше всего передает настроение цвета 2021 года от Pantone. Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating олицетворяет силу и позитив", - сообщили в институте.

Там также добавили, что Pantone 13-0647 Illuminating - это яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, теплый желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. Тогда как Pantone 17-5104 Ultimate Grey символизирует прочные и надежные элементы, чей вид подчеркивает способность выдержать испытание временем.

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"Классический синий" назвали главным оттенком 2020 года. Так решили специалисты американского института цвета Pantone. Pantone - разработчик стандартизированной системы подбора цвета, принятой в 1963 году.

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Дата
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