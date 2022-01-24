Одевал Леди Гагу, Ирину Шейк и Кардашьян: умер французский модельер Мюглер

Остановилось сердце французского дизайнера Тьерри Мюглера. Ему было 73 года. Основатель модного дома Mugler готовил наряды для актрис Натали Портман и Меган Фокс, артисток Леди Гаги, Рианны и Мадонны, моделей Алессандре Амбросио и Ирине Шейк, а также для светской львицы Ким Кардашьян.

О смерти дизайнера сообщили 23 января на его странице в Instagram. Позже это известие подтвердил менеджер Мюглера. Причину смерти не уточняют.

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"Мы опустошены, сообщая о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера. Пусть его душа покоится с миром", - отметили в посте.

Фото: instagram.com/manfredthierrymugler

Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. Начал заниматься дизайном в 1970-х годах. В 1973 году дизайнер создал первую коллекцию женской одежды под названием Cafe de Paris, а 5 лет спустя – открыл первый бутик. Из мира моды ушел в 2002 году. В 2010 году основал бренд под названием Mugler. Модельер является автором уникальных костюмов для мирового турне певицы Бейонсе "I Am…" в 2009 году. В 2019-ом одевал Кардашьян на Met Gala. Его наряды также носили Карди Би, Синди Кроуфорд, Джордж Майкл, Дэвид Бови, Николь Кидман, Кэти Перри и многие другие. Однажды во время занятий в спортзале Мюглер уронил себе на голову штангу. Ему пришлось сделать много операций на лице. После этого внешность звездного дизайнера заметно изменилась.