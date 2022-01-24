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понедельник, 24 января 2022 13:35

Одевал Леди Гагу, Ирину Шейк и Кардашьян: умер французский модельер Мюглер
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Остановилось сердце французского дизайнера Тьерри Мюглера. Ему было 73 года. Основатель модного дома Mugler готовил наряды для актрис Натали Портман и Меган Фокс, артисток Леди Гаги, Рианны и Мадонны, моделей Алессандре Амбросио и Ирине Шейк, а также для светской львицы Ким Кардашьян.

О смерти дизайнера сообщили 23 января на его странице в Instagram. Позже это известие подтвердил менеджер Мюглера. Причину смерти не уточняют.

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"Мы опустошены, сообщая о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера. Пусть его душа покоится с миром", - отметили в посте.

Остановилось сердце французского дизайнера Тьерри Мюглера
Фото: instagram.com/manfredthierrymugler
Ему было 73 года
Основатель модного дома Mugler готовил наряды для знаменитостей
Однажды на занятиях в спортзале Мюглер уронил себе на голову штангу. Ему пришлось совершить много операций на лице
Модельер является автором уникальных костюмов для звезд

Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. Начал заниматься дизайном в 1970-х годах. В 1973 году дизайнер создал первую коллекцию женской одежды под названием Cafe de Paris, а 5 лет спустя – открыл первый бутик.

Из мира моды ушел в 2002 году. В 2010 году основал бренд под названием Mugler.

Модельер является автором уникальных костюмов для мирового турне певицы Бейонсе "I Am…" в 2009 году. В 2019-ом одевал Кардашьян на Met Gala. Его наряды также носили Карди Би, Синди Кроуфорд, Джордж Майкл, Дэвид Бови, Николь Кидман, Кэти Перри и многие другие.

Однажды во время занятий в спортзале Мюглер уронил себе на голову штангу. Ему пришлось сделать много операций на лице. После этого внешность звездного дизайнера заметно изменилась.

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