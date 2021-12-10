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пятница, 10 декабря 2021 13:47

Very Peri и оттенки белого: подготовили семь нейл-дизайнов с главными цветами 2022-го
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К трендам в мире красоты следует готовиться заранее. Мастера нейл-арта уже собрали дизайны с главным цветом 2022 года.

Актуальными остаются натуральные оттенки: прозрачный, телесный, бежевый и персиковый. Такой вариант будет всегда смотреться женственно и элегантно. Тем более, если нет времени подбирать цвет маникюра под каждый образ, пишет Cosmopolitan.

На днях американский институт цвета Pantone выбрал главный оттенок следующего года. Им станет синий с фиолетово-красным подтоном под названием Very Peri, созданный с помощью цифровых технологий. В маникюре этот цвет тоже будет в тренде.

Актуальными остаются натуральные оттенки: прозрачный, телесный, бежевый и персиковый
Фото: instagram.com/heluviee
Главный оттенок 2022 года по версии Pantone будет актуален в нейл-дизайне
Тенденцию на минимализм продолжают все оттенки белого
Классический красный будет трендовым в 2022 году
Нарядным вариантом будет элегантный серый, который можно увидеть на многих модных показах коллекций 2021-2022

Тенденцию на минимализм продолжают все цвета белого и классический красный. Нарядным вариантом будет элегантный серый, который можно увидеть на многих модных показах коллекций 2021-2022.

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Актуальны будут и оттенки розового: от нежного пудрового до взрывного bubble gum. Насыщенный темно-синий, часто используемый в одежде и макияже в этом году, тоже будет оставаться в тренде в новом году.

Следует обратить внимание на цветовую гамму: модными будут бежевый, белый, розовый, серебристый и золотистый. Также можно экспериментировать. В тренде зимнего маникюра 2021-2022 будут насыщенные цвета и комбинированные текстуры.

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Дата
10
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