Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото

Фото: @kimkardashian

Американская бизнесвумен 42-летняя Кортни Кардашьян и актриса 35-летняя Меган Фокс снялись в откровенной рекламной кампании для бренда Ким Кардашьян Skims.

Фото из общей съемки появились в Instagram.

Кортни и Меган одели черное и белое нижнее белье. Звезды позировали в провокационных позах. На одном из кадров знаменитости едва не сняли с себя трусики. На других фото звезды появились топлесс и прикрывали грудь руками.

На фотографиях Кардашьян и Фокс обнимались и кормили друг друга яблоками и вишнями.

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Эротические образы звезд довершали яркий макияж и одинаковая укладка волос. Откровенные фото уже набрали 7,4 млн лайков и 37,2 тыс. комментариев.

"Это самое горячее, что я видела за всю свою жизнь", "две богини", "это просто какое-то безумие", "я живу ради этой коллаборации", "королевы".

Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян взбудоражила воображение поклонников фотографиями в белье собственного бренда Skims.