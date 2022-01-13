Меган Фокс выходит замуж за эпатажного рэпера: нежное видео с помолвки

Фото: instagram.com/meganfox

Голливудская актриса 35-летняя Меган Фокс выходит замуж за 31-летнего Колсона Бейкера. Американский музыкант, выступающий под сценическим именем Machine Gun Kelly, сделал предложение любимой 11 января.

Пара встречалась 1,5 года. Обручились в том месте, где влюбились друг в друга. Для романтического признания Бейкер вместе с британским ювелиром Стивеном Уэбстером создал дизайнерское кольцо.

"Через полтора года, за которые мы прошли через ад, и за которые смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня выйти за него замуж. И, как и во всех предыдущих и всех будущих жизнях, я сказала "Да", - подписала видео с помолвки Фокс.

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На кольце было два камня - изумруд, соответствующий знаку зодиака артистки, и бриллиант. По словам Бейкера, они символизируют две половинки души.

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"Да в этой и в любой другой жизни". Я попросил ее руки на том самом месте, где мы влюбились друг в друга. Я знаю, что предложение делают одним кольцом, но вместе со Стивеном Уэбстером я разработал двойное", - написал он.

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Звездная пара познакомилась во время съемок фильма "Полночь в высокой траве". Впоследствии их дружеские отношения переросли в романтические. Из-за романа с рэпером Фокс рассталась с американским актером Брайаном Остином после 10 лет в браке. У экс-супругов остались трое сыновей, самому младшему - 5 лет. Актер даже жаловался, что бывшая жена - плохая мать, потому что "из-за новых отношений бросила детей".