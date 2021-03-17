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среда, 17 марта 2021 23:46

Реально ли избавиться мук совести из-за лени

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Реально ли избавиться мук совести из-за лени
Для минут или часов бездействия должно быть специальное место. Фото: pixabay

Часто у кого-то из членов семьи возникает лень и он перестает что-либо делать.

В этой ситуации для человека важно избавиться от чувства вины, для чего придумали несколько эффективных техник, пишет "Обозреватель".

Журналист и писательница Маартье Виллемс из Нидерландов в книге "Утраченное искусство ничего не делать" советует поймать момент, когда листаете ленту в социальных сетях или просто смотрите в окно. Его не надо питатся исправить, стоит наслаждаться такой возможностью.

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Для минут или часов бездействия должно быть специальное место. Например, удобное кресло у книжной полки или любимая уютная софа. Также важно, чтобы под рукой был чистый лист бумаги и ручка. Ведь никогда не знаешь, когда гениальная идея придет в голову в следующий раз.

Самое главное среди этого - уметь наслаждаться беззаботным временем, которое у вас появилось. Автора книги утверждают, что в этом даже можно найти повод, чтобы гордиться собой.

Как только в окружении появляется токсический человек, эмоциональные, интеллектуальные, телесные системы начинают давать сбой. Поетому есть способи восстанавливаться после общения с такими людьми.

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