Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета

Как только в окружении появляется токсический человек, эмоциональные, интеллектуальные, телесные системы начинают давать сбой Фото: pixabay

Как только в окружении появляется токсический человек, эмоциональные, интеллектуальные, телесные системы начинают давать сбой. Как восстанавливаться после общения с такими людьми, рассказала психолог Елена Тарарина.

"Отдалитесь физически, сократите время контакта. Но не удаляйте человека от себя внутренне. Если болит, это нужно держать в фокусе внимания, внутри. Но физически, если вам сейчас сложно, ограничьте контакт и вербальную коммуникацию. Выберите темы, на которые вы никогда не будете разговаривать, потому что знаете, что они всегда приводят к конфликтам. Подумайте над теми, на которые готовы разговаривать", - сказала психолог.

"Станьте Шерлоком Холмсом. Выпишите 1-3 черты или особенности, которые раздражают вас в этом человеке. Что именно вас "включает"? Писклявый голос, то, что человек не берет на себя ответственность, избегает решений, которые давно нужно принять, что человек не дает вам внимание, что он груб с вами. Всегда есть вещи конкретные, которые раздражают", - добавила она.

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"Во время внутренней работы с проблемами взаимоотношений с токсичными людьми используйте творчество. Оно помогает углублять результаты и закреплять их. Если чувствуете, что иногда возникает потребность в творчестве, это значит, что вы здоровы", - отметила Елена Тарарина.

Некоторые люди годами живут вместе, нанося друг другу эмоциональную боль, однако не могут расстаться. Это сказывается на их психологическом здоровье. Специалисты рассказали, какие черты в романтических отношениях указывают на токсичность и как найти в себе силы оставить такого партнера.