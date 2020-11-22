Назвали признаки токсичных отношений

Некоторые люди годами живут вместе, нанося друг другу эмоциональную боль, однако не могут расстаться. Фото: Pixabay

Некоторые люди годами живут вместе, нанося друг другу эмоциональную боль, однако не могут расстаться. Это сказывается на их психологическом здоровье. Специалисты рассказали, какие черты в романтических отношениях указывают на токсичность и как найти в себе силы оставить такого партнера.

Иногда люди чувствуют даже физическую боль: у них болит голова, спина, они чувствуют тяжесть в животе. Психологи утверждают, что токсичные отношения основываются на чувстве вины, пишет ELLE.

Один из партнеров утверждает, что другой без него не сможет, обвиняет его в своих же неудачах и проблемах.

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Постоянные ссоры, отсутствие внимания и уважения, снижение самооценки, страх - все это типичные признаки токсичных отношений, утверждают психологи. Чувство напряжения, раздражения, "потери" своих личностных качеств говорят о том, что партнер "пробуждает" эти чувства.

Выход из "любовной зависимости" должен быть осознанным. Поэтому важно сначала поставить под сомнение свои отношения и понять, насколько они заставляют эмоционально страдать. Психологи рекомендуют обратиться за помощью к специалисту или к близким, которые помогут побороть сомнения.

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