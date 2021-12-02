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четверг, 02 декабря 2021 20:46

Мама-эстет, критикующая детей за лишний вес, стала "супермамой"
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40-й выпуск психологического семейного реалити "Супермама" показали 2 декабря. На этой неделе за звание лучшей матери соревновались киевлянки: мама-эстетка 49-летняя Регина, бизнес-мама 29-летняя Надежда, мама-хранительница 36-летняя Ярослава и мама свободных взглядов 43-летняя Ирина.

Конкурентки уже оценили образ жизни Надежды, Ярославы и Ирины. Теперь они отправились в гости к Регине.

Надежда имеет сеть магазинов полуфабрикатов. Признавалась, что к своей железной дисциплине приучает и сына. Женщина говорила, что хочет, чтобы ее ребенок стал самым успешным в мире. Но конкуренткам не понравился контроль со стороны Надежды. Женщины предположили, что ребенка словно заперли в клетке.

Ярослава уверена, что мать-наседка – это не плохо. Она сказала, что на первом месте у нее всегда будет семья, а не работа. Своих трех сыновей женщина забавляет и ласкает. Но участницы утверждали, что это не так. Бывали случаи, что дети Ярославы тянули в рот батарейки. Подобные истории шокировали конкуренток.

Ирина практикует тантру и узнает себя. Женщина воспитывает двоих дочерей без комплексов и табу. По словам участницы, ее семья может моржевать без одежды в полном составе. Конкуренток удивило, что дети Ирины плохо учатся в школе. Также их смутило, что муж изменял ей, но Ирина до сих пор остается с ним.

Регина работает дизайнером ювелирных украшений. Ее дети растут в атмосфере утонченного вкуса
Фото: скриншот из программы "Супермама"
Надежда имеет сеть магазинов полуфабрикатов. Признавалась, что к своей железной дисциплине приучает и сына
Ярослава уверена, что мать-наседка – это не плохо. Она сказала, что на первом месте у нее всегда будет семья
Ирина практикует тантру и узнает себя. Женщина воспитывает двух дочерей без комплексов и табу
Психолог Дмитрий Карпачев комментирует поступки участниц в течение программы

Регина работает дизайнером ювелирных украшений. Ее дети растут в атмосфере утонченного вкуса. Она уверяла, что прививает детям любовь к прекрасному. Между участницами возник конфликт из-за того, что Регина курила и пила вино. Конкурентки признались, что имели другое представление о ней. Женщина резко ответила, что имеет право в своем доме делать то, что ей вздумается. Также конкуренткам не понравилось, что Регина критиковала дочь за внешний вид.

"Из того, как Регина общается с детьми, я могу заключить, что она не воспринимает их такими, какие они есть. А их мимика, речь и тон разговора свидетельствуют о том, что они устали от чрезмерных ожиданий и требований мамы. Поэтому находятся в бунте против такого токсического отношения к себе. Вполне возможно, что лишний вес детей - это их подсознательное желание сделать вопреки маминым ожиданиям", - пояснил психолог Дмитрий Карпачев, комментирующий поступки участниц во время выпуска.

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В финале конкурентки узнали, что Регина получила 63 балла, Ярослава – 60, Ирина – 33 и Надежда – 58. Карпачев решил, что бонусные 10 баллов оставит себе. Поэтому "супермамой" стала Регина.

25 ноября показали 36-й выпуск психологического реалити "Супермама". На прошлой неделе за победу боролись харьковчанки: мама-экстрасенс 30-летняя Диана, безотказная мама 28-летняя Анастасия, мама в нирване 45-летняя Зоя и мама из тюрьмы 29-летняя Татьяна.

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