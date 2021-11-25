"Супермамой" стала экстрасенс, которой в воспитании трех дочерей помогают две няни

25 ноября показали 36-й выпуск психологического реалити "Супермама". На этой неделе за победу боролись харьковчанки: мама-экстрасенс 30-летняя Диана, безотказная мама 28-летняя Анастасия, мама в нирване 45-летняя Зоя и мама из тюрьмы 29-летняя Татьяна.

Участницы уже увидели, как живут Диана, Анастасия и Зоя. Теперь отправились домой к Татьяне. Об этом рассказывали в телепрограмме, передает Gazeta.ua.

Диана воспитывает троих дочерей. Как заверила женщина, она помогает другим в сложных жизненных ситуациях благодаря экстрасенсорным способностям. У Дианы есть две няни, потому что она уверена: женщина не должна себя "загонять". Конкурентки узнали, что ее детям не хватает внимания, потому что мать больше проводит время с собой и с работой. Это не понравилось участникам.

Анастасия рассказывала, что ничего не запрещает своей дочери. Она отметила, что имеет особую связь с ребенком. Признавалась, что кормила дочь три года. У нее дома выяснилось, что ее брак на грани развода. Конкурентки заверили Анастасию, что из-за этого их дочь будет несчастлива.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

Зоя является дипломированной инструкторшей по йоге. Ее дочь с детства занимается духовными практиками. Женщина отмечала, что видит развитие ребенка, прежде всего – в "развитии духовного начала". Но другим женщинам не понравилось, что Зоя мало времени уделяет дочери. А еще девочка почти не общается с отцом.

Татьяна говорила, что допустила немало ошибок в молодости, поэтому попала в тюрьму. После того, как она ушла, начала жизнь с начала: из пацанки Татьяна превратилась в образцовую мать и жену. Участницам не понравилось то, что ее старший сын оскорбляет младших сестру и брата. Как признавалась Татьяна, у того - жестокий характер, и оскорбляет не только ее детей, но и других. По ее словам, хоть сыну и 11 лет, но он – хулиган.

"Дело не в воспитании. Часто дети оскорбляют слабее себя из-за оскорблений и гневов на взрослых. Похоже, причина такого поведения - это отношения с матерью и отцом. Кроме того, парню, очевидно, нравится привлекать к себе внимание с помощью плохого поведения. Если сейчас - это хулиганские проделки, то впоследствии может перерасти в настоящие преступления", - объяснил психолог и ведущий проекта Дмитрий Карпачев, комментирующий поступки участниц в течение выпуска.

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В финале конкурентки узнали, что Диана получила 31 балл, Анастасия – 34, Зоя – 34 и Татьяна – 37. Карпачев отдал свои бонусные 10 баллов Диане, которая в сумме получила 41 балл. Поэтому "супермамой" стала она.

32-й выпуск психологического реалити "Супермама", в котором четыре женщины сражаются за победу, вышел 18 ноября. Тогда за заветное звание сражались столичные участницы: самоотверженная мама 29-летняя Зарина, молодая многодетная мама 26-летняя Маргарита, мама 28-летняя Дарья и домашняя мама 32-летняя Юлия.