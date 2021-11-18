26-летняя мать пятерых сыновей, придерживающаяся здорового образа жизни, стала "супермамой"

32-й выпуск психологического реалити "Супермама", в котором четыре женщины сражаются за победу, вышел 18 ноября. На этой неделе за заветное звание сражались столичные участницы: самоотверженная мама 29-летняя Зарина, молодая многодетная мама 26-летняя Маргарита, мама 28-летняя Дарья и домашняя мама 32-летняя Юлия.

Конкурентки уже побывали в гостях у Маргариты, Дарьи и Юлии. Теперь они отправились к Зарине.

Молодая многодетная мама Маргарита воспитывает пять мальчиков. Она вместе с сыновьями соблюдает правила здорового образа жизни и систематически сдает анализы. Других женщин возмутило количество витаминов в доме: по их мнению, их слишком много.

Топовая мама Дарья ведет бизнес с мужем: у супругов есть студии перманентного макияжа. Она рассказывала, что не только покоряет мир бизнеса, но и растит элиту общества. По словам женщины, ее сын опережает развитие на год. Но участницы были шокированы тем, что ребенка сажают за руль автомобиля с восьми месяцев.

Домашняя мама Юлия последние семь лет – в декрете. Уверяет, что получает удовольствие от этого каждый день. Она считает, что быть матерью - это лучшая работа в мире, поэтому полностью посвящает себя дочери. Но конкуренткам не понравилось то, что Юлия ведет себя как "мать-наседка" и довольно строго относится к ребенку.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

А самоотверженная мама Зарина тратит все заработанные средства только на дочь. Женщина живет по принципу "Все лучшее – детям". Она отмечала, что может обойтись без маникюра и новой одежды, главное – чтобы дочь ни в чем не нуждалась. Участницы были шокированы тем, что Зарина работает на автомойке. Они уверены, что ей следует искать более женственную профессию. Также их возмутило то, что Зарина предпочитает потратить деньги на игрушку, чем на себя.

"Может показаться, что такая жертвенность свидетельствует о большой любви к своему ребенку. Однако на самом деле это скорее доказательство нелюбви к самой себе. То, что Зарина выбрала работу, которая вредит ее здоровью, и то, что она отказывается заботиться о своей внешности, и вообще отказывает себе во всем - это все об отсутствии чувства собственной ценности", - отметил психолог Дмитрий Карпачев, комментирующий поступки участниц в течение программы.

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В финале участницы узнали, что Дарья получила 37 баллов, Зарина - 21, Юлия - 41 и Маргарита - 40. Карпачев разделил свои бонусные баллы: отдал пять – Зарине и еще пять – Маргарите. Так что "супермамой" на этой неделе стала многодетная мать Маргарита.

11 ноября вышел 28-й выпуск семейного реалити "Супермама". За победу боролись мама-эколог 33-летняя Зина, мать-мачеха 48-летняя Любовь, мама в кайф 26-летняя Кристина и мама-достигатель 28-летняя Анна.