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четверг, 11 ноября 2021 20:22

"Супермамой" стала одесситка, воспитывающая детей экологическими методами
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11 ноября вышел 28-й выпуск семейного реалити "Супермама". За победу на этой неделе боролись мама-эколог 33-летняя Зина, мать-мачеха 48-летняя Любовь, мама в кайф 26-летняя Кристина и мама-достигатель 28-летняя Анна.

Конкурентки уже увидели, какие принципы в воспитании придерживаются Любовь, Кристина и Анна. Теперь одесситки отправились в гости к Зине.

Мама-достигатель Анна впервые вышла замуж в 18, но впоследствии развелась. Тогда родила дочь Каролину. После развода Анна стала тритментологом (специализируется на восстановлении волос. – Gazeta.ua) и получает 80 тыс. грн в месяц. Сейчас живет с 22-летним женихом. Считает себя супермамой, потому что делает все для будущего ребенка. Но конкуренткам не понравилось то, что ее дочь ходит на множество кружков.

Мама в кайф Кристина замужем за мужчиной, старше ее на 33 года, и воспитывает двух дочерей: Еву и Иду. Считает себя супермамой, потому что успевает и развлекаться, и проводить время с детьми. Кристина рассказала, что не имеет высшего образования, потому что родители предложили либо идти учиться, либо подарить ей магазин. Участницам не понравилось то, что у нее грязно на кухне.

Мама в кайф Кристина замужем за мужчиной, старше ее на 33 года, и воспитывает двух дочерей: Еву и Иду
Фото: скриншот из программы "Супермама"
Мать и мачеха в одном лице Любовь работает психологом и HR. Воспитывает самостоятельно сына Богдана
Мама-эколог Зина воспитывает сына Макара и дочь Марусю только экологичными методами
Мама-достигатель Анна впервые вышла замуж в 18, но впоследствии развелась. Тогда родила дочь Каролину
Психолог Дмитрий Карпачев комментирует поступки участниц в течение программы

Мать и мачеха в одном лице Любовь работает психологом и HR. Воспитывает сына Богдана. За внешкольные занятия мальчика платит более 10 тыс. грн в месяц. Также приучила его самостоятельно убирать, готовить и делать все по хозяйству. Они поочередно убираются на общей площадке между квартирами. Конкурентки отметили, что Любовь лишает Богдана детства. Однако он заверил, что решил учиться всему сам.

Мама-эколог Зина воспитывает сына Макара и дочь Марусю только экологичными методами. Она рассказывает им, что надо беречь природу, и ее семья сортирует мусор. Но другим женщинам не понравилось, что ее дети дерутся и ссорятся.

"Подобная картина - это классика в семье, в которой двое детей с небольшой разницей в возрасте. Лучшее, что вы можете сделать, - это свести к минимуму ситуации, которые провоцируют детей. Например, дарите игрушку одному ребенку не в присутствии другого. Позаботьтесь об отдельном месте для игр и выделяйте время, которое вы можете провести с каждым ребенком в одиночку", - отметил психолог Дмитрий Карпачев, комментирующий поступки участниц в программе.

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В финале конкурентки узнали, что Любовь получила 16 баллов, Кристина – 12, Анна – 31, а Зина – 12. Карпачев отметил, что участницы "готовы идти по трупам", потому что Анна поставила каждой по 0 баллов. Он добавил, что супермамой не может быть женщина, которая так враждебно относится к другим. Психолог решил аннулировать ее результат. Карпачев отдал свои бонусные 10 баллов Зине, поэтому она получила звание "супермама".

В прошедшем 4 ноября 24-м выпуске психологического реалити-шоу "Супермама" зрители узнали, кто же победил. На этой неделе за звание "супермамы" боролись мама-красавица 30-летняя Елена, экс-пацанка 34-летняя Ира, осведомлена мама 34-летняя Ириша и ответственная мама 27-летняя Анжелика.

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11
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