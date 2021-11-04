Блогер, для которой очень важно не погружаться с головой в ребенка, стала "супермамой"

В прошедшем 4 ноября 24-м выпуске психологического реалити-шоу "Супермама" зрители узнали, кто же победил. На этой неделе за звание "супермамы" боролись мама-красавица 30-летняя Елена, экс-пацанка 34-летняя Ира, осведомлена мама 34-летняя Ириша и ответственная мама 27-летняя Анжелика.

Участницы уже побывали в гостях у Ирины, Елены и Ириши. Теперь они отправились к Анжелике.

Мама-красавица Елена воспитывает полуторагодовалую Мирославу. В этом ей помогает няня. Елена живет с мужем-бизнесменом. Ее семья снимает квартиру и тратит на питание до $3 тыс. Елена – блогер. Раньше занималась наращиванием волос. Она признавалась, что для нее важно заниматься собой и не погружаться с головой в ребенка. Но участниц возмутило то, что Елена с мужем до сих пор не оформили отношения официально.

Широко осведомлена мама Ириша имеет двоих детей: Милану и Марка. Она не наказывает их, а применяет знания по психологии, чтобы вырастить без комплексов и психических детских травм. Но конкурентки узнали, что не всю правду Ириша рассказала о воспитании. Женщина может бить детей по попе. Это шокировало участниц. Также они решили, что Ириша придумывает некоторые ситуации, поэтому не всему сказанному поверили.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

У бывшей участницы проекта "Від пацанки до панянки" Иры есть сын Владислав, которому 16 лет. Он самостоятелен и может сам постирать, убрать. Живёт отдельно от матери и даже в другом городе – в Херсоне. Ира считает себя супермамой, потому что имеет лучшего сына. Но выяснилось, что парня на самом деле воспитывала баба. Это не понравилось участницам.

Ответственная мама Анжелика воспитывает 10-месячную дочь Монику. Муж постоянно в работе, но когда она звонит по телефону во время работы и требует приехать через плач ребенка, то он все бросает и едет домой. Конкуренток возмутило то, что любимый Анжелики безоговорочно выполняет все. Анжелика уверяла, что для нее важно, чтобы у ребенка было все стерильно.

В финале участницы узнали, что Елена получила 38 баллов, Ириша – 11, Анжелика – 27, а Ира – 29. Психолог и ведущий проекта Дмитрий Карпачев не добавил бонусные 10 баллов кому-то из мам. Поэтому мама-красавица Елена стала "супермамой".

20-й выпуск семейного реалити-шоу "Супермама" прошел 28 октября. На этой неделе за победу соревновались четыре одесситки. Конкурентки уже побывали дома у мамы без проблем 25-летней Виктории, мамы-бодибилдера 32-летней Екатерины и еврейской мамы 37-летней Дианы. Теперь участницы отправились к придирчивой маме 35-летней Дианы.