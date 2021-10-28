"Супермамой" стала бодибилдер, которая провозгласила дома культ красоты

20-й выпуск семейного реалити-шоу "Супермама" прошел 28 октября. На этой неделе за победу соревновались четыре одесситки.

Конкурентки уже побывали дома у мамы без проблем 25-летней Виктории, мамы-бодибилдера 32-летней Екатерины и еврейской мамы 37-летней Дианы. Теперь участницы отправились к придирчивой маме 35-летней Дианы.

Виктория уверена, что чем меньше волнуется мать, тем счастливее ее ребенок. Женщина не мешает дочке познавать мир, а то, что двухлетний ребенок постоянно в синяках, ее не беспокоит. Конкурентки были в шоке таким методом воспитания и безопасностью дочери.

Сыновья Дианы растут в лучших иудейских традициях. Еврейство передается по материнской линии, поэтому к маме надо относиться, как к царице. Однако выяснилось, что ее воспитательные методы не соответствуют заявленным традиционным ценностям. Ее сыновья рассказывали, что женщина может их ударить. Это неприятно поразило конкуренток.

Екатерина провозгласила в своем доме культ красоты. Она хочет, чтобы ее дочь стала такой же привлекательной, когда вырастет, как и мать. Но участницам не понравилось, что для Екатерины важна именно картинка.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

Диана беспокоится о детях с особым усердием. Она признавалась, что ее дочери спят и едят по режиму. По ее мнению, дети должны придерживаться принципов правильного питания. Диана также увлекается блогерством: ходит по ресторанам для взрослых и детей, где проверяет качество обслуживания, вкус блюд и чистоту. Конкуренткам не понравилось, что женщина ругает старшую дочь по пустякам.

"Каждый раз, когда ваш ребенок делает что-то запрещенное, прежде всего, выясните причины такого поведения. Если вы не будете разбираться, а сразу же будете запрещать и наказывать, это приведет к тому, что ребенок будет искать более хитрые и сложные схемы, как от вас скрыть свои действия. Таким образом, вы навсегда потеряете свой авторитет и контроль над ситуацией", - отметил психолог Дмитрий Карпачев, комментирующий действия участниц в течение программы.

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В финале конкурентки узнали, что Екатерина получила 56 баллов, придирчивая мама Диана – 33, Виктория – 39, а еврейская мама Диана – 12. Карпачев добавил, что тоже хотел бы отдать свои бонусные баллы Екатерине, которая и стала "супермамой".

21 октября вышел 16-й выпуск семейного реалити "Супермама", в котором женщины соревнуются за победу. В проекте принимали участие четыре киевлянки. Участницы уже посмотрели, как живут секс-блогер 27-летняя Александра, сказочная мать 39-летняя Яна и мать-фея 32-летняя Марина. Теперь конкурентки побывали в гостях у строгой матери 27-летней Екатерины.