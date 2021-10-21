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четверг, 21 октября 2021 20:46

Мастер маникюра, которая позволяет детям все, стала "Супермамой"
5

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21 октября вышел 16-й выпуск семейного реалити "Супермама", в котором женщины соревнуются за победу. На этой неделе в проекте приняли участие четыре киевлянки.

Участницы уже посмотрели, как живут секс-блогер 27-летняя Александра, сказочная мать 39-летняя Яна и мать-фея 32-летняя Марина. Теперь конкурентки побывали в гостях у строгой матери -летней Екатерины.

Александра уверяет, что показывает трехлетнем сыну, как должны выглядеть идеальные супруги на собственном примере. Женщина считает себя супермамой, так как счастлива в отношениях, поэтому ее сын тоже счастлив. Александра ведет блог о сексе в Instagram. Конкуренткам не понравилось то, что они на диване нашли клиторальный вибратор Александры, ведь ребенок тоже мог найти игрушку матери.

Марина многое позволяет детям и пытается их не контролировать. Уверена, что мать должна быть мягкой и готовой все понять. Работает мастером маникюра. Но участницам не понравилось то, что Марина позволила дочери краситься с девяти лет.

Александра уверяет, что показывает трехлетнем сыну, как должны выглядеть идеальные супруги на собственном примере
Фото: скриншот из программы "Супермама"
Марина многое позволяет детям и не пытается их контролировать
Екатерина строго воспитывает двух сыновей
Яна считает себя супермамой, потому что делает все для детей: устраивает детские вечеринки, покупает разную одежду, читает с ними книги, учит стихи и занимается развитием моторики
Психолог Дмитрий Карпачев комментирует поступки участниц в течение программы

Яна работает консультантом в косметическом магазине. Она считает себя супермамой, потому что делает все для детей: устраивает детские вечеринки, покупает разную одежду, читает с ними книги, учит стихи и занимается развитием моторики. Но конкурентки не поняли, зачем женщина водит сына и дочь на множество кружков и тратит на это 60% дохода.

Теперь участники побывали у Екатерины, которая строго воспитывает двух сыновей. 12-летний сын Илья помогает женщине с младшим и выполняет домашнюю работу. Екатерина признавалась, что жестоко наказывала его и даже била. Участницы были шокированы этим.

"Одна из самых деструктивных психологических травм - это травма, нанесенная матерью. Когда вы унижаете или бьете ребенка, он чувствует свою ненужность и никчемность", - прокомментировал психолог Дмитрий Карпачев.

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В финале конкурентки узнали, что Александра получила 54 баллов, Марина - 65, Яна - 52, а Екатерина - 38. Карпачев отметил, что ничего не изменится, если он даст свои бонусные баллы кому-то из женщин, и согласился, что среди участниц именно Марина является "супермамой".

В психологическом реалити "Супермама", четвертый сезон которого уже стартовал, четыре женщины борются за звание лучшей матери. 7 октября вышел 8-й выпуск, в котором за победу соревновались днепрянки.

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Дата
21
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