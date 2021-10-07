"Супермамой" стала экс-участница "Від пацанки до панянки"

В психологическом реалити "Супермама", четвертый сезон которого уже стартовал, четыре женщины борются за звание лучшей матери. 7 октября вышел 8-й выпуск, в котором за победу соревновались днепрянки.

Конкурентки уже побывали в гостях у экс-участницы "Від пацанки до панянки" 26-летней Влады, роскошной матери 28-летней Лизы и креативной 32-летней Юлии. Теперь участники отправились к слишком заботливой матери 30-летней Светланы.

Влада признавалась, что полностью изменила жизнь после того, как стала мамой. Но ей пришлось пожертвовать сном: женщина просыпается ночью и работает. Так же не спит и ребенок. Конкуренткам это не понравилось.

Лиза уверяет, что каждая женщина должна быть бриллиантом, и показывает сыну пример идеальной женщины. Но ее отношения с мужчиной и отцом ребенка, который не живет вместе с ними, раздражали женщин.

Фото: скриншот из программы "Супермама"

Юлия позволяет детям самовыражаться, как угодно. Ее дочь Аврора и младший Платон не знают запретов. Это возмутило участниц, ведь яркий макияж и нецензурная лексика недопустимы, по их мнению.

Светлана утверждает, что всегда знает, что нужно ее сыну 8-летнему Савелию. Она вкладывает силы в то, чтобы уберечь парня от жестокого мира. Женщина контролирует друзей и увлечения сына. С помощью смарт-часов прослушивает, что с ним происходит. Также Светлана поделилась, что ее сын боится спать один, поэтому с ним спит и отец. На замечание участниц, почему же мать не ложится с ним в постель, она ответила, что это ненормально.

"То, что парень спит с матерью в восемь лет, ненормально, согласен. Но так же ненормально спать и с отцом. В таком возрасте дети должны уметь оставаться ночью в одиночестве, ведь это важный этап психического развития. А то, что Савелий боится спать один, может быть следствием чрезмерной тревожности матери", - отметил психолог Дмитрий Карпачев, который комментирует поступки участниц в течение программы.

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В финале участницы узнали, что Влада получила 66 баллов, Светлана - 37, Юлия - 25, а Лиза - 22. Карпачев решил не давать свои бонусные 10 баллов кому-то из участниц, потому что это бы ничего не изменило. На этой неделе "супермамой" стала Влада.

За победу в психологическом реалити "Супермама" боролись четыре киевлянки в 40-м выпуске третьего сезона шоу. Участницы уже познакомились с модной експертом 39-летней Ланой, образцовой мамой 38-летней Юлей и адвокатом 45-летней Алиной. Конкурентки отправились в гости к домохозяйке 39-летней Елене.