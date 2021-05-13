"Супермамой" стала бизнесвумен, которая приучила детей до рекордной производительности

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На этой неделе за победу в психологическом реалити "Супермама" боролись четыре киевлянки. Сегодня, 13 мая, вышел 40-й выпуск шоу.

Участницы уже познакомились с модным экспертом 39-летней Ланой, бизнесвумен 38-летней Юлей и адвокатом 45-летней Алиной. Теперь конкурентки отправились в гости к домохозяйке 39-летней Елены.

Лана отметила, что хочет воспитать сына джентльменом. А ее дочь - уже успешная модель. И конкуренток потрясло то, что старший ребенок Ланы попробовала впервые алкоголь в 15 лет.

Юлия приучила семью до рекордной производительности. Она отметила, что ее дети строят планы не только на день, но и на год. Однако конкуренток поразило то, что дети ведут себя как роботы. А сын Юлии считает себя лучше других.

Алина сама справляется с четырьмя детьми. Участницы удивились, что ее сыновья не хотят стать успешными. Вместо этого они работают охранником на кладбище и грузчиком матрасов. Адвокат отметила, что детей вообще не воспитывает.

"Они же не трава, сами не вырастут", - отметила Юлия.

Елена уверена, что успехи ее дочерей не зависящих от оценок в школе. Она не заканчивала университет и уверяет, что обучение после школы - не нужно.

"Считаю, что женщина должна быть хранительницей очага, а мужчина - зарабатывать деньги. У нас с любимым прекрасные отношения. Мы 14 лет в браке", - рассказывала женщина.

Домохозяйка воспитывает вместе с мужем двух дочерей - Анну и Марию. Конкуренток удивило то, что женщина много времени проводит перед экраном телевизора. Они отметили, что Елена почти не занимается бытом. Также женщина не видит смысла в том, чтобы пойти работать, не желая бросать детей.

"Когда я слышу от мамы школьников фразу "Я не работаю, потому что не могу бросить детей", это может означать, что мама только прикрывается детьми. А на самом деле работать она не хочет", - прокомментировал ведущий проекта и психолог Дмитрий Карпачев.

В конце выпуска участницы узнали, сколько получили баллов: у Юлии - 68, Ланы - 47, Елены - 30, Алины - 23. Карпачев в этот раз оставил бонусные баллы себе.

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Поэтому "супермамой" стала Юлия.

В 36-м выпуске психологического реалити "Супермама" зрители узнали, кто одержал победу. За звание "супермамы" боролись четыре женщины из Запорожья.