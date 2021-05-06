Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"

В 36-м выпуске психологического реалити "Супермама" зрители узнали, кто одержал победу. На этой неделе за звание "супермамы" боролись четыре женщины из Запорожья.

Конкурентки уже побывали в гостях у светской львицы 42-летней Илоны, атлета 31-летней Дарьи и мамы-праздник 30-летней Анжелики. В сегодняшнем выпуске участники узнали, какие правила воспитания детей и стиль жизни есть у блогера 29-летней Анастасии.

Дария занимается пауэрлифтингом. Ее сын все время проводит с мамой в спортзале. Участницы были шокированы тем, в каких условиях они живут. Женщина рассказала, что после развода у нее почти не осталось денег.

Илона работает в сфере международных знакомств. Она признавалась, что годами пыталась забеременеть. Теперь почти все время женщина проводит с дочкой.

Фото: скриншот с видео

В семье Анжелики воспитанием дочери и хозяйством занимается мужчина. Она рассказывала, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и каждый день принимает антидепрессанты.

У Анастасии и ее мужа Дмитрия есть сын Георгий. Женщина отметила, что не прислушается к мнению людей, у которых она об этом не спрашивала. Также уверяла, что на детских площадках они бывают редко ради того, чтобы не общаться с другими мамами и не обсуждать умения детей. Анастасия утверждает, что рождение сына помогло ей найти себя в блоггинге. Участников удивило, что первой мыслью, когда женщина узнала о беременности, были сомнения, сможет ли она разделить любовь между собакой Мариком и будущим ребенком. Также конкуренток поразило то, что Анастасия нормально относится к синякам и шишкам, которые набивает сын.

"Реакция участницы на ситуацию неадекватна. Мама не должна упрекать себя за каждый синяк ребенка, ведь это прямой путь к неврозу. Конечно, стоит заботиться о безопасности сына, но предусмотреть все ситуации просто невозможно", - отметил психолог Дмитрий Карпачев.

В финале участницы узнали, сколько баллов каждая получила. Илоне поставили 66 баллов, Дарье - 59, Анжелике - 47, Анастасии - 45. Карпачев разделил свои бонусные баллы между светской львицей и атлетом. Но Дарьи это не помогло выиграть.

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"Супермамой" на этой неделе стала Илона.

На прошлой неделе за победу в шоу "Супермама" боролись четыре киевлянки. Уже вышел в эфир 32-й выпуск психологического реалити. Зрители и участники уже узнали, какие правила воспитания детей придерживаются и какой имеют стиль жизни мастер голоса 43-летняя Наталья, укротительница мужчин 40-летняя Дарья и опытная мама-леди Светлана. Сегодня конкурентки побывали в гостях у суррогатной матери 32-летней Екатерины.