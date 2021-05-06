 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 405
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1179
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 567
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 927
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 1836
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 981
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 135
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 756
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 495
Фото
Все фото
5
6
5
5
5
Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала &quot;супермамой&quot;
Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
&quot;Супермамой&quot; стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала &quot;супермамой&quot;
Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала "супермамой"
Видео
Все видео
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 495
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1251
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 198
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
четверг, 06 мая 2021 21:40

Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"
5

  Комментировать

В 36-м выпуске психологического реалити "Супермама" зрители узнали, кто одержал победу. На этой неделе за звание "супермамы" боролись четыре женщины из Запорожья.

Конкурентки уже побывали в гостях у светской львицы 42-летней Илоны, атлета 31-летней Дарьи и мамы-праздник 30-летней Анжелики. В сегодняшнем выпуске участники узнали, какие правила воспитания детей и стиль жизни есть у блогера 29-летней Анастасии.

Дария занимается пауэрлифтингом. Ее сын все время проводит с мамой в спортзале. Участницы были шокированы тем, в каких условиях они живут. Женщина рассказала, что после развода у нее почти не осталось денег.

Илона работает в сфере международных знакомств. Она признавалась, что годами пыталась забеременеть. Теперь почти все время женщина проводит с дочкой.

Илона работает в сфере международных знакомств
Фото: скриншот с видео
Дария занимается пауэрлифтингом
У Анастасии и мужа Дмитрия есть сын Георгий
В семье Анжелики воспитанием дочери и хозяйством занимается мужчина
Карпачев комментирует на протяжении шоу поступки женщин

В семье Анжелики воспитанием дочери и хозяйством занимается мужчина. Она рассказывала, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и каждый день принимает антидепрессанты.

У Анастасии и ее мужа Дмитрия есть сын Георгий. Женщина отметила, что не прислушается к мнению людей, у которых она об этом не спрашивала. Также уверяла, что на детских площадках они бывают редко ради того, чтобы не общаться с другими мамами и не обсуждать умения детей. Анастасия утверждает, что рождение сына помогло ей найти себя в блоггинге. Участников удивило, что первой мыслью, когда женщина узнала о беременности, были сомнения, сможет ли она разделить любовь между собакой Мариком и будущим ребенком. Также конкуренток поразило то, что Анастасия нормально относится к синякам и шишкам, которые набивает сын.

"Реакция участницы на ситуацию неадекватна. Мама не должна упрекать себя за каждый синяк ребенка, ведь это прямой путь к неврозу. Конечно, стоит заботиться о безопасности сына, но предусмотреть все ситуации просто невозможно", - отметил психолог Дмитрий Карпачев.

В финале участницы узнали, сколько баллов каждая получила. Илоне поставили 66 баллов, Дарье - 59, Анжелике - 47, Анастасии - 45. Карпачев разделил свои бонусные баллы между светской львицей и атлетом. Но Дарьи это не помогло выиграть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала

"Супермамой" на этой неделе стала Илона.

На прошлой неделе за победу в шоу "Супермама" боролись четыре киевлянки. Уже вышел в эфир 32-й выпуск психологического реалити. Зрители и участники уже узнали, какие правила воспитания детей придерживаются и какой имеют стиль жизни мастер голоса 43-летняя Наталья, укротительница мужчин 40-летняя Дарья и опытная мама-леди Светлана. Сегодня конкурентки побывали в гостях у суррогатной матери 32-летней Екатерины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 28638
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 8226
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 8118
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 7956
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 7866
Семья
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
6
 Просмотров: 387
Експертка назвала факторы, которые забирают у человека интерес к жизни
Експертка назвала факторы, которые забирают у человека интерес к жизни
 Просмотров: 657
Что такое жизненная энергия и как ее найти в себе
Что такое жизненная энергия и как ее найти в себе
 Просмотров: 324
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 6417
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
5
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
28
Ахметов за год разбогател почти втрое
6
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
5
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 783
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть