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четверг, 13 августа 2020 20:55

Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
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Полюбоваться "падающими звездами" можно до 24 августа
Фото: Reuters
Полюбоваться "падающими звездами" можно до 24 августа
Полюбоваться "падающими звездами" можно до 24 августа
Полюбоваться "падающими звездами" можно до 24 августа
Полюбоваться "падающими звездами" можно до 24 августа

Наиболее зрелищный летний метеорный поток, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персея, достиг своего пика в ночь с 12 на 13 августа.

Кадры звездопада Персеиды в Боснии и Герцеговине, а также вблизи границы Израиля и Египта показало Reuters.

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Полюбоваться "падающими звездами" можно до 24 августа. За час можно увидеть около 60 вспышек.

В NASA говорят, что за безоблачной погоды наблюдать за звездопадом можно невооруженным глазом. Лучше всего смотреть подальше от яркого света. Помешать может также яркая луна.

Комету Neowise, которая пролетает около Земли, зафиксировали над Краматорском Донецкой области.

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