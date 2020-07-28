Самые крупные кратеры в Солнечной системе обнаружили ученые

Крупнейшие кратеры нашли на спутнике Юпитера. Фото: needpix

Группа ученых из Японии объявила, что ей удалось обнаружить в Солнечной системе такие крупные кратеры, которых ранее не фиксировали. Кратеры находятся на Ганимеде - спутнике планеты Юпитер.

Предполагается, что кратеры образовались от ударов крупных астероидов, пишет The Japan Times.

Ганимед также является самым крупным спутником в Солнечной системе. Проанализировав изображения поверхности спутника, полученные космическими зондами США Voyager и Galileo, ученые пришли к выводу, что борозды на Ганимеде распределены по концентрической схеме.

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Радиус впадин охватывает около 7800 километров. Группа исследователей изучила условия создания такого гигантского кратера с помощью компьютерного моделирования.

Таким образом было установлено, что астероид радиусом около 150 километров, в основном из льда, мог врезаться в Ганимед более 4 миллиардов лет назад.

Ранее были обнаружены аналогичные элементы в кратере Валхалла радиусом 1 900 км на Каллисто, еще одной луне Юпитера.

Результаты исследования были опубликованы в онлайн-издании американского журнала по планетарной науке Icarus.

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