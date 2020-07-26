Метеорит в небе над Тенерифе. Фото: Diario de Avisos

В Испании на Канарских островах упал метеорит.

Его ищут на севере острова Тенерифе, пишет газета Diario de Avisos.

Метеорит упал 14 июля, однако только сейчас стало об этом известно. Музей науки и космоса острова смог подтвердить то, что случилось благодаря одной из своих камер.

Комическое тело упало между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Вероятно оно разлетелось на черные кусочки размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.

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30 июня 1908 на Землю упал Тунгусский метеорит. Это произошло над Сибирью в междуречье двух рек - Нижней Тунгуски и Лены. Полет огромного шара-болида сопровождался невероятными световыми и звуковыми эффектами.