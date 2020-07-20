Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной

Над картой работали более сотни международно известных астрофизиков в течение последних 20 лет. Фото: pixabay

Самую большую в мире 3D-карту Вселенной представили свыше 100 международных астрофизиков.

Представляет 11 млрд лет истории космоса, сообщили в пресс-релизе канадского университета Уотерлу.

"Астрофизики заполнили 11 миллиардов лет истории Вселенной благодаря публикации подробного анализа, крупнейшей в мире 3D-карты", - написали в пресс-релизе.

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Над картой работали более сотни астрофизиков в течение 20 лет.

"Это одно из важнейших достижений в области космологии за последнее десятилетие", - заявил профессор Уилл Персайвал.

Первые данные, которые отражены на карте, датируются временем, когда Вселенной было всего 300 тыс. лет. Ученые говорят, что около 6 млн лет назад Вселенная начала расширяться, и с тех пор темп ускоряется. Вероятно, такое явление становится возможным благодаря мистическому невидимому компоненту "темной энергии", которая упоминалась в "Общей теории относительности" физика Альберта Эйнштейна.

Комету Neowise, которая пролетает около Земли, зафиксировали над Краматорском Донецкой области. Сфотографировать небесное тело удалось местному жителю Сергею Чабару. По информации автора, фото сделаны без помощи специальной аппаратуры, снимки удались благодаря телефону на штативе.