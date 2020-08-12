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Гороскоп на 13 августа: надо ли бояться мистической даты

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Гороскоп на 13 августа: надо ли бояться мистической даты
Вы будете в шаге от счастья. Отбросьте сомнения. Фото: pixabay.com

13 августа трудно будет найти общий язык с любимыми. Если промолчите, сумеете избежать удаления в отношениях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день смелой и уверенной в себе молодежи, - говорит астролог. - Самое время делать первые шаги к будущей карьере. Бояться мистической даты не стоит. Вы будете в шаге от счастья. Отбросьте сомнения. На пути к своей цели юные особы не будут замечать препятствий. Однако благодаря одной только самоуверенности достичь желаемого будет трудно. Не спорьте этого дня со старшими. Их опыт поможет избежать ошибок. Не сдерживайте своего желания слегка обновить интерьер своего дома. Это будет удачно".

Овен

Финансовые партнеры подведут. Не привлекайте к своему бизнесу чужие капиталы. Потерянные вещи не вернутся к вам. Подождите с покупкой ювелирных изделий.

Телец

Прибыли не ожидается. Соблазнительные денежные предложения пройдут мимо вас. Бывшие финансовые договоренности придется пересматривать. Наблюдайте за изменениями экономической ситуации.

Близнецы

День мелких финансовых недоразумений. Сохраняйте квитанции. Вы можете дважды оплатить одну услугу. Начавшийся бизнес не станет прибыльным.

Рак

К обеду деньги просто будут таять в ваших руках. Могут теряться любимые вещи. Заработки уменьшаются. Не делайте долгов. Отдать их вовремя вы не сможете.

Лев

Все будет лучше всех. Вовремя начнут поступать заработанные деньги. Не отвергайте возможности дополнительного заработка. Порадуйте домашних обновками.

Дева

Будьте готовы решать срочные финансовые проблемы. Не сдавайте технику в ремонт. Не участвуйте в имущественных спорах.

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Весы

Не принимайте поспешных решений относительно распределения собственных финансов. Можете сами себе повлечь убытки. В течение дня есть риск потерять значительную сумму. Не одалживайте людям деньги.

Скорпион

Сократите список расходов. Рассчитайтесь с долгами. Не планируйте проведения финансовых переговоров. Это не ваш день.

Стрелец

Вы не будете видеть путей улучшения финансовой ситуации. Их сейчас действительно нет. Не изменяйте основного направления деятельности. Обходитесь наличными средствами.

Козерог

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами. Найдутся уважительные причины для задержки выплат. Экономьте.

Водолей

Удачный день. Вечером поступят деньги. Не отказывайте нуждающимся в материальной поддержке. Жадные потеряют часть заработанного.

Рыбы

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Возможны бытовые аварии.

Ежегодно с конца июля до середины августа в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Стало известно, где лучше будет видно летний звездопад.

Автор: Gazeta.ua
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13
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