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четверг, 13 августа 2020 12:59

Астрономы обнаружили новый тип звезд

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Астрономы обнаружили новый тип звезд
Группа международных астрономов обнаружила новый тип звезд в пределах Млечного Пути. Фото: Pixabay

Астрономы из Университета Ла-Коруньи ​​и Астрофизический исследовательский институт на Канарских островах обнаружили 15 звезд нового типа. Комические тела богаты фосфором, а также содержат магний, кремний, кислород, алюминий и церий.

По словам ученых, это открытие является сенсационным, поскольку такой тип звезд открыт впервые, пишет New Atlas. Руководитель исследовательской группы Томас Массерон рассказал, что специалисты не только имеют дело с новым типом объектов. Их открытие открывает путь для изучения новых физических механизмов и ядерных реакций, возникающих внутри самой звезды.

Сейчас специалисты изучают новый тип звезд и пытаются понять, как они эволюционируют и синтезируют элементы в своих ядрах.

Отметим, фосфор является одним из шести химических элементов, которые необходимы для жизни на Земле. К ним относятся углерод, водород, азот, кислород и сера. В биологии фосфор является важным структурным элементом в ДНК и РНК, так как помогает переправлять энергию через клетки и регулирует другие ключевые процессы.

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Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало планету необычного розового цвета. Планету обнаружили в звездной системе GJ 504, которой 160000000 лет, что означает - сама же планета должна быть моложе.

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