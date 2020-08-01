Телескоп снял удивительную "бабочку" в космосе

В космосе сфотографировали волшебную планетарную туманность. Фото: eso.org

Телескоп Европейской южной обсерватории сфотографировал планетарную туманность NGC 2899, которая внешне напоминает бабочку.

Как отмечается, NGC 2899 находится в созвездии Паруса. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

"Похожая на бабочку своей симметричной структурой, красивыми цветами и замысловатыми узорами, эта поразительный пузырь газа - известный как NGC 2899 - плывет и мерцает небом", - говорится в сообщении

Снимок был сделан Very Large Telescope от Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили. Сам космический объект находится в 3000 - 6500 световых лет от Земли на южном созвездии Паруса и имеет две центральные звезды.

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Большой объем газа NGC 2899 растягивается до максимум двух световых лет от центра. Он ярко светится перед звездами Млечного Пути, когда газ достигает температуры, превышающей 10 тыс. градусов.

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