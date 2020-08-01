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суббота, 01 августа 2020 14:39

Телескоп снял удивительную "бабочку" в космосе

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Телескоп снял удивительную &quot;бабочку&quot; в космосе
В космосе сфотографировали волшебную планетарную туманность. Фото: eso.org

Телескоп Европейской южной обсерватории сфотографировал планетарную туманность NGC 2899, которая внешне напоминает бабочку.

Как отмечается, NGC 2899 находится в созвездии Паруса. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

"Похожая на бабочку своей симметричной структурой, красивыми цветами и замысловатыми узорами, эта поразительный пузырь газа - известный как NGC 2899 - плывет и мерцает небом", - говорится в сообщении

Снимок был сделан Very Large Telescope от Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили. Сам космический объект находится в 3000 - 6500 световых лет от Земли на южном созвездии Паруса и имеет две центральные звезды.

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Большой объем газа NGC 2899 растягивается до максимум двух световых лет от центра. Он ярко светится перед звездами Млечного Пути, когда газ достигает температуры, превышающей 10 тыс. градусов.

Группа ученых из Японии объявила, что ей удалось обнаружить в Солнечной системе такие крупные кратеры, которых раньше не фиксировали. Кратеры находятся на Ганимеде - спутнике планеты Юпитер.
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01
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