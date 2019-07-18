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четверг, 18 июля 2019 11:04

ВНО для выпускников магистратуры: что следует знать

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ВНО для выпускников магистратуры: что следует знать
Знания и готовность магистров к работе по специальности проверять на аттестации. Фото: np.pl.ua

В Украине выпускники магистратуры наиболее общественно важных специальностей будут сдавать экзамен.

Это будет аттестация в форме единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКИ), сообщает Освіта.ua.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Экзамен станет независимой проверкой результатов обучения студента. В каждом заведении свой подход к оценке, поэтому для проверки качества образования необходим единый инструмент, заявила министр образования и науки Лилии Гриневич.

По некоторым специальностям экзамен может проводиться в форме ВНО.

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"ЕДКИ предусмотренный законом "О высшем образовании". Со следующего года мы начнем этот экзамен постепенно внедрять. Итоги ЕДКИ позволят объективно оценить как результаты обучения и профессиональной готовности выпускников, так и результаты образовательной деятельности университетов", - отметила Гриневич.

Кабмин утвердил конкретный перечень специальностей, выпускники которых будут сдавать ЕДКИ. Это "Ветеринарная медицина", "Здравоохранение", "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", "Гражданская безопасность", "Транспорт", "Право", "Кибербезопасность", "Атомная энергетика", "Публичное управление и администрирования" и "Международное право".

Если выпускник не сдает аттестацию, его отчисляют. Но могут восстановить для однократной повторной сдачи. Если и вторая попытка неудачная - можно возобновиться на повторное обучение. Не менее двух семестров перед сдачей ЕДКИ.

Студенты сквозной магистратуры медицинских и ветеринарных специальностей могут один раз повторно сдать экзамен без отчисления.

Почти 18 тыс. поступающих в магистратуру не сдали ЕВИ по иностранному языку. Пороговый балл "сдал/не сдал" комиссия установила на уровне 12 баллов. Всего тест состоял из 42 заданий. Каждое оценивалось в один балл.

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