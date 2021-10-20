В приложении "Дія" появятся новые функции - Федоров рассказал детали

В приложении позволят получать справку о несудимости и другие. Фото: Lb

В приложении "Дія" планируют запустить оповещения о кредитной истории, о судебных делах, электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и другие услуги.

В приложении сейчас активно работают над возможностью менять регистрацию, сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью УНІАН.

"Каждую неделю я занимаюсь проектом по изменению места регистрации. Мы запустили эту услугу в мае и тестировали ее на шести городах. Нашли много скрытых проблем. Например, с качеством данных в реестре военнообязанных. И теперь пришлось разрабатывать специальную технологию military ID. Мы закупаем компьютеры, чтобы помочь каждому военкомату получить техническое оборудование для наполнения реестров военнообязанных. Мы начали с реформы регистрации места проживания, закон принимаем, делаем реформу Миграционной службы, а заканчиваем реформой военкоматов", - отметил Федоров.

Министр хочет запустить услугу к следующему Diia Summit в ноябре этого года.

"Надеюсь, нам удастся запустить на Diia Summit работающую услугу смены места регистрации уже на всю страну. Потому что это самая популярная в стране услуга и она будет предусматривать автоматический обмен данными с реестром военнообязанных. Это будет услуга в несколько кликов. Она выглядит уже весьма технологично. Но остается наладить процесс миграции данных в Миграционной службе и закупить более тысячи компьютеров для военкоматов", - отметил Федоров.

Он планирует запустить и другие услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине презентовали приложение "еСуд": что нужно знать

"Мы сейчас тестируем уведомления о кредитной истории, о судебных делах, активные push-уведомления, если открывается исполнительное производство. Планируем запустить электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте. Все запускаем на Diia Summit, который, ориентировочно, состоится в ноябре этого года. Все перечисленное - лишь 25 процентов от всего, что мы планируем там запускать. Но не буду анонсировать все", - сказал министр.

С 7 октября пользователи Android могут сгенерировать желтый Covid-сертификат на портале "Дія". Он подтверждает прививку одной дозой вакцины.