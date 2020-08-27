В Microsoft Word появилась новая функция

Функцию автоматизированной расшифровки аудиозаписей Transcribe добавила в Word компания Microsoft.
Благодаря этому пользователи смогут записывать разговоры в приложении или загружать в него собственные аудио- или видеозаписи в форматах mp3, wav, m4a или mp4, сообщили на сайте корпорации.
Сервис позволяет расшифровывать запись во время разговора или показывает уже готовый вариант расшифровки загруженного файла. Готовый текст можна редактировать и добавлять к основному документу.
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Пользователь может двигаться расшифрованным текстом и переходить от его отдельных частей до целых фрагментов аудиозаписи, прослушивая их на разной скорости.
Пока функция доступна только в веб-версии и на английском языке для пользователей Microsoft 365. В работе с аудиозаписями есть определенные ограничения: файл должен весить не более 200 мб, а продолжительность расшифровки не должна превышать 5 часов в месяц. Купить дополнительное время пока невозможно.
Мобильную версию компания планирует представить ближе к концу 2020 года.
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