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суббота, 08 августа 2020 18:47

Украинцы создали первое приложение, превращающее звук в текст

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Украинцы создали первое приложение, превращающее звук в текст
Новое мобильное приложение трансформирует аудио в текстовые заметки. Фото: unsplash.com

В Украине запустили первый сервис украинской разработки, который трансформирует голосовое сообщение или видео в текстовый формат.

Мобильное приложение Odrey распознает более 30 языков, сообщает БЖ.

Приложение, которое умеет быстро транскрибировать аудио и видеозаписи в текстовые заметки, разработали украинские предприниматели Марта Боровец и Александр Кузьмичев.

Odrey предлагает несколько вариантов работы с файлами, прямой записи в приложении с помощью встроенного диктофона, импорта голосовых напоминаний и загрузки аудио, а также видео из файлов.

Приложение самостоятельно разбивает текст на абзацы при паузах. Это дает возможность пользователю редактировать такие части текста в отдельности. Длину пауз каждый может подстроить под себя.

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Пользователь также может редактировать сообщения прямо в приложении и сразу отправлять его в социальные сети или мессенджеры. Для этого не нужно копировать сообщения в другие текстовые редакторы.

Odrey имеет бесплатную и платную версии. Бесплатная ограничена 15 минутами записи. Платная версия без ограничений, ее стоимость $1,99 в месяц. Сейчас приложение доступно для iOS 10.3 и watchOS 6.1. Совместим с iPhone, iPad и iPod touch. В будущем разработчики планируют версию для рабочего стола и разработку для системы Android.

В мессенджере Telegram на iOS появилась возможность совершения видеозвонков. Разработчики обновили приложение для в App Store.

Для видеозвонков нужно скачать версию 6.3. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть дебаг-меню.

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