Telegram экспериментирует с видеозвонками

В мессенджере Telegram на iOS появилась возможность совершения видеозвонков.
Разработчики обновили приложение для в App Store, сообщает Kod.
Для видеозвонков нужно скачать версию 6.3.
Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть дебаг-меню.
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В дебаг-меню нужно выбрать функцию Experimental Feature.
После этого нужно зайти в профиль, потянуть аватарку вниз и можно позвонить по видеосвязи. Собеседник тоже должен выполнить все эти действия.
В социальной сети Twitter начала работать функция публикации голосовых сообщений. Пока функция тестируется и доступна ограниченному количеству людей.
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