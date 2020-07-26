Telegram экспериментирует с видеозвонками

В iOS можно осуществлять видеозвонки. Фото: KOD.RU

В мессенджере Telegram на iOS появилась возможность совершения видеозвонков.

Разработчики обновили приложение для в App Store, сообщает Kod.

Для видеозвонков нужно скачать версию 6.3.

Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть дебаг-меню.

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В дебаг-меню нужно выбрать функцию Experimental Feature.

После этого нужно зайти в профиль, потянуть аватарку вниз и можно позвонить по видеосвязи. Собеседник тоже должен выполнить все эти действия.

В социальной сети Twitter начала работать функция публикации голосовых сообщений. Пока функция тестируется и доступна ограниченному количеству людей.