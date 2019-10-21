В космосе нашли "портал в другое измерение"

Автор: NASA Спиральная галактика NGC 4380

Телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики.

Соответствующий снимок опубликовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble, галактика NGC 4380 выглядит как спецэффект из научной фантастики или фантастического фильма. Она закручена в спираль, словно сияющий портал в другое измерение", - сообщают в NASA.

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В агентстве добавляют, что спиральные галактики вроде NGC 4380 довольно часто встречаются в космосе.

"Чаще всего в таких галактиках колоссальные скопления звезд исчисляются сотнями миллиардов. Они имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре", - говорят в NASA.

В журнале Scientific American бывший ученый NASA Гилберт Левин опубликовал статью, в которой рассказал, что человечество, возможно, нашло жизнь на Марсе еще 40 лет назад.