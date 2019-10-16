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среда, 16 октября 2019 07:52

Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну

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Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
В NASA представила костюмы, в которых астронавты полетят в месяц. Фото: youtube.com

Национальное космическое агентство США планирует в 2024 году отправить людей на Луну.

Костюмы, в которых полетят астронавты, представила NASA в прямом эфире, пишет Голос Америки.

Новые скафандры будут мобильные и эластичные: астронавты смогут ходить, приседать, сгибать пальцы рук. Ранее же приходилось "прыгать" по поверхности спутника Земли.

Также, бывшие костюмы для выхода в открытое пространство не подходили для женщин. Новые сможет надеть любой.

Полеты на Луну не совершали с 1972 года. Также хотят отправить астронавтов и на Марс.

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Видео можно просмотреть ЗДЕСЬ.

Стефанишин-Пайпер совершила полет в Космос 9 августа 2006-го. В этот день на корабле "Атлантис" впервые на орбиту Земли вышла женщина украинского происхождения.

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