Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку

Женщины будут менять дефектный электрощиток.

Американские астронавтки Кристина Коч и Джессика Мейр начали первую женскую лунную прогулку за пределами Международной космической станции.

"В 7.38 по американскому времени официально началась наша полностью женская космическая прогулка", - сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в Twitter.

At 7:38am ET, our #AllWomanSpacewalk officially started as @Astro_Christina & @Astro_Jessica set their spacesuits to battery power, marking the beginning of their 5.5 hour excursion outside of the @Space_Station to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh